Unesený Vietnamec mal byť vo vládnom špeciáli dobitý a zdrogovaný

Na bratislavskom letisku mal do neho nastupovať zbitý a zdrogovaný. Vo štvrtok o tom s odvolaním na policajtov, ktorí sprevádzali vietnamskú delegáciu, informoval Denník N.

Delegácia v špeciáli priletela už z Prahy do Bratislavy, sprevádzať ju mal šéf protokolu ministerstva vnútra Radovan Čulák. Presunula sa na stretnutie do vládneho hotela Bôrik. Pred ním mal byť podľa denníka v jednej z dodávok požičaných v Prahe aj unesený podnikateľ.

Počas spoločného stretnutia oboch delegácií mali vietnamskí predstavitelia požiadať, aby policajti do kolóny zaradili ešte jednu dodávku. Tú, v ktorej je unesený Vietnamec. Dobitého ho mali vidieť aj slovenskí policajti, ktorí ho mali prekladať z požičanej dodávky do policajnej. Ochrankárom povedali, že sa opil a spadol zo schodov. Spolu s Thanhom nastúpili ešte dvaja muži, zrejme príslušníci vietnamskej tajnej služby. Ako posledný mal s nimi nastúpiť aj do vládneho špeciálu. Denník N tiež informoval, že letuškám kapitán nariadil odobrať všetky mobily, aby nemohli fotografovať.

Vnútro: Článok je úplný nezmysel

Publikovaný článok je úplný nezmysel, obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora. Rezort vnútra nevie posúdiť či autorka článku úmyselne klame a zavádza verejnosť, alebo bola iba zneužitá inou osobou na publikovanie nezmyslov. MV SR odmieta špekulovať, ktorá verzia je pravdepodobnejšia.

Napríklad riaditeľ protokolu rezortu vnútra Radovan Čulák nikdy nevidel žiadneho dobitého či opitého človeka a nikdy ho nekázal preložiť z jedného auta do druhého, ako to popisuje článok. Veta „Kali o tom vie, je to štátny záujem,“ ani žiadna podobná nikdy nezaznela.

Slovenské orgány sa úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia.

Slovenské orgány nemôžu konať

Generálna prokuratúra SR v stredu (1.8.) uviedla, že v predmetnej trestnej veci majú právomoc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány. Nemecké justičné orgány podľa hovorkyne GP SR Andrey Predajňovej neposkytli slovenským justičným orgánom žiadnu oficiálnu informáciu o priebehu, resp. o výsledku trestného konania vedeného v Spolkovej republike Nemecko.

Slovenské justičné orgány zatiaľ nemajú právny ani skutkový základ konať v tejto trestnej veci. GP SR za účelom zistenia relevantných informácií bude ex offo iniciovať pracovné rokovanie so zástupcami justičných orgánov Spolkovej republiky Nemecko a Českej republiky. Na základe výsledkov pracovného rokovania rozhodne o ďalšom postupe. Polícia SR vo štvrtok informovala, že sa pripája k stanovisku GP SR. Slovenský postup v prípade kritizoval prezident SR Andrej Kiska a predstavitelia opozície.