Koalícia sa chystá na extrémistov

Poslanci z extrémistickej ĽS NS tiež neustále stupňujú svoje nenávistné vyhlásenia, a postupne jeden po druhom predstupujú pred súd. Všetky tri koaličné strany avizujú, že čoraz častejšie prejavy extrémizmu vo verejnom priestore nenechajú len tak. Národniari hovoria o zmenách v Trestnom zákone, zužovať chcú poslaneckú imunitu.

Amatérsky dokumentárny film sa mal premietať 8. 8. 2018. Už zvolený dátum naznačuje neonacistickú symboliku. Dve osmičky predstavujú písmená HH, ide o skratku pozdravu Heil Hitler. Snímka je verejne dostupná na internete. Respondenti v ňom opisujú Slovenské národné povstanie ako „najväčšiu sprostosť“ či „vraždu“, „ďakujú Bohu, že ich prišli Nemci oslobodiť“. Jeden z účinkujúcich zašiel ešte ďalej vyjadrením: „Chvalabohu, že sa Tiso spojil aj s Hitlerom.“ Vo filme vystupuje aj kontroverzný historik Martin Lacko, ktorého vyhodili z Ústavu pamäti národa a v súčasnosti pracuje ako poslanecký asistent Natálie Grausovej z extrémistickej ĽS NS. Pod film sa autorsky podpísali Dávid Pavlík a Ján Pastuszek. Asistentov s rovnakými menami majú poslanci kotlebovcov Jana Nehézová a Juraj Kolesár.

Kino proti premietaniu

Proti premietaniu dokumentu sa postavila vedúca popradského kina Tatran Ľubomíra Olejárová. Mesto Poprad napokon zrušilo prenájom kina usporiadateľom premietania a oznámilo, že nebolo informované o tom, o aký film ide. Vecou sa zaoberá polícia, ktorá film skúma. „Oceňujem hrdinské aktivity ľudí a inštitúcií, ktorí sa neboja ohradiť pred snahou manipulovať verejnosť ,oslavou‘ fašistického režimu. Zamestnankyňa kina Tatran v Poprade si zaslúži uznanie. S fašistami sa zásadne nestretáva, nerokuje a neuvoľňuje sa im verejný priestor na akúkoľvek prezentáciu," reagoval minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Pre nenávistné prejavy voči Rómom či Židom stáli pred súdom už dvaja poslanci Kotlebovej strany – Milana Mazureka súd uznal vinným z hanobenia rasy, národa a presvedčenia a uložil mu peňažný trest, Stanislava Mizíka oslobodil pre nedostatok dôkazov. Ani jeden z rozsudkov ešte nie je právoplatný, odvolal sa Mazurek a v oboch prípadoch aj prokurátori. Minulý týždeň obžaloval prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry aj šéfa strany Mariana Kotlebu. Dôvodom je neonacistický symbol – číslovka 1488 – na šekoch, ktoré Kotleba rozdal trom rodinám. Na rade je teraz Špecializovaný trestný súd v Pezinku, ktorému už obžalobu na Kotlebu doručili.

Danko chce zúžiť poslaneckú imunitu

Rezort spravodlivosti minulý rok sprísňoval legislatívu na boj proti extrémistom. Od januára 2017 je účinná tzv. protiextrémistická novela trestných kódexov. Upravila sa kvalifikácia viacerých trestných činov, extrémizmom sa začali zaoberať výlučne Špecializovaný trestný súd a Úrad špeciálnej prokuratúry. Vzhľadom na dátum poslednej zmeny zákonov ministerstvo teraz nad ďalšími úpravami neuvažuje. Avizujú ich však všetky tri koaličné strany.

„Žiaľ, aj v ostatných týždňoch sme boli svedkami toho, že sa množia pokusy o šírenie ideológií, ktoré sú v protiklade so základnými princípmi demokratického zriadenia našej krajiny. Preto v strane Most-Híd pod pracovným názvom ,sloboda a demokracia nie je samozrejmosť' už prebieha diskusia o potrebných legislatívnych úpravách. Musíme adekvátne reagovať na šírenie nenávisti a propagandy aj v kinosálach a kultúrnych domoch, aj za plotmi,“ reagovala tlačová tajomníčka strany Františka Štullerová.

Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer) pre Pravdu povedal, že otázkou extrémizmu sa v strane zaoberajú dlhodobo a „legislatívne chcú bojovať proti všetkým jeho formám – pravicovému, ľavicovému i všetkým novým formám“.

Najkonkrétnejšie plány prezentoval šéf národniarov Andrej Danko. Oznámil, že SNS na jeseň pripraví zmeny v Trestnom zákone, v ktorom bude presne zadefinovaný pojem antisemitizmu. Zvažuje tiež návrh na zúženie poslaneckej imunity v pléne parlamentu, aby tým zabránil prejavom rasizmu a xenofóbie v rokovacej sále. Danko sa netají tým, že jeho cieľom je zrušenie ĽS NS. „Každý, kto dnes volí kotlebovcov, nech si pozrie Kotlebu vo fašistickej uniforme, gardistickej uniforme, a nech si sám sebe zodpovie, či je to človek, ktorý splnil do bodky všetko, čo sľuboval vo vúcke,“ povedal tento pondelok Danko. Podľa jeho názoru máme v tejto oblasti slabé zákony. Dôkazom toho má byť fakt, že návrh generálneho prokurátora na rozpustenie kotlebovcov leží na Najvyššom súde už vyše roka. Termín pojednávania stále nie je vytýčený. Päťčlenný senát Najvyššieho súdu momentálne študuje spisový materiál.

Krempaská: Zákon nie je až taký deravý

Ľudskoprávna aktivistka Alena Krempaská konštatovala, že každá aktivita politikov v záujme postihovania extrémistov je vítaná. Zdôraznila však, že iba úprava legislatívy nestačí. „Trestný zákon nie je taký deravý, ako to možno vyzerá. Skôr to stojí a padá tam, kde ide o exekutívu, čiže vykonanie trestu. Najviac sa potýkame s tým, že ak je aj niekto obvinený v rámci existujúcich paragrafov, vyzerá to tak, že je príliš malá vôľa takéto trestné konania aj dokončiť a ukladať tresty,“ nazdáva sa aktivistka. Doplnila, že je potrebné viac sa venovať on-line sfére, kde dennodenne dochádza k takýmto trestným činom, a to takmer bez dôsledkov. „Ľudia sa nemôžu beztrestne vyjadrovať rasisticky na sociálnych sieťach, aj tam je to verejné vystupovanie. Keď porušujú Trestný zákon, podnecujú k nenávisti, je potrebné konať. Aby sa to nepreklopilo do násilia a útokov na verejnosti,“ uzavrela Krempaská.

Podľa Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2017, ktorú zverejnil Úrad vlády, sa činnosť extrémistov v minulom roku nevyznačovala nárastom násilných činností, ktoré by priamo ohrozovali bezpečnosť krajiny. Podľa tohto dokumentu šírili pravicoví extrémisti svoje postoje najmä cez Facebook. Kritizovali nimi politiku Slovenska, Európsku úniu i NATO. Protimigračnú a protiislamskú agendu nahradili kritikou riešenia rómskej otázky. „Súčasťou propagačných aktivít pravicovoextré­mistickej scény bolo aj organizovanie rôznych navonok dobročinných a charitatívnych akcií, na ktorých boli prezentované znaky pripomínajúce neonacistickú symboliku,“ píše sa v správe, ktorá zrejme odkazuje na čin, za ktorý je obžalovaný Kotleba.

V roku 2017 bolo podľa národnej protiteroristickej jednotky NAKA začatých 176 trestných stíhaní pre trestné činy extrémizmu. Obvinení bolo vznesených 51. V roku 2016 stíhali len 23 osôb. Za nárastom trestných stíhaní môže stáť práve prísnejšia legislatíva, ktorá platí od januára minulého roka.