V Bratislave a v Košiciach prišlo vyjadriť podporu SAV približne 600 vedcov

Približne 600 vedcov prišlo v piatok v Bratislave a v Košiciach vyjadriť podporu SAV. Dôvodom podľa organizátorov „je kritický stav pre nečinnosť ministerstva školstva pri zápise organizácií SAV do registra verejných výskumných inštitúcií (VVI)“.

„SAV splnila všetko do bodky, možno aj niečo nad, aby mohla prebehnúť bezproblémová registrácia ústavov na VVI,“ vyhlásil to v prejave predseda SAV Pavol Šajgalík počas zhromaždenia na pôde akadémie vied v Bratislave. Ako ďalej podotkol, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR malo urobiť administratívny úkon, ktorý však podľa neho do dnešného dňa nevykonalo. „Nie celkom tomu rozumieme, pretože podklady na to, aby mohol byť tento úkon vykonaný, sú dodané. Podľa našej právnej analýzy nič tomu nebráni,“ povedal Šajgalík, ktorý potvrdil, že potrebné dokumenty, ktoré mala SAV rezortu školstva odovzdať, dodali.

Predseda Slovenskej akadémie vied Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Autor: Robert Hüttner, Pravda

„Jediná vec, ktorú potrebujeme, je, aby sme sa mohli vrátiť k normálnej práci,“ vyhlásil Šajgalík. Podľa jeho ďalších slov SAV utrpela na svojom kredite. „Jediná cesta, ako sa z tejto situácie dostať, je tá, aby sme sa dostali k normálnemu pracovnému životu, ktorý máme všetci obmedzený,“ dodal.

Ak nebude splnená požiadavka, hrozí ďalší protest

„Protest sme zorganizovali preto, lebo MŠVVaŠ SR nekoná podľa zákona. Podľa neho malo k 1. júlu zapísať do registra VVI všetky naše organizácie. Ministerstvo si vymýšľa dôvody, prečo to neurobilo. Vďaka týmto prieťahom sú už mesiac naše ústavy paralyzované,“ poznamenal pre TASR Fedor Gömöry, hovorca iniciatívy Veda chce žiť, ktorá protestné zhromaždenie zorganizovala. Ako podotkol: „Keďže vidíme, že na apely a vysvetlenia ministerstvo nereaguje, tak nevidíme inú cestu ako tento protest.“ Požiadavkou vedcov je, aby urýchlene prebehol zápis VVI do registra. „Pokiaľ to do 8. augusta nebude, zorganizujeme ďalší protest. Nebude však už v areáli SAV,“ dodal Gömöry.

Podľa MŠVVaŠ SR vymáhanie registrácie nátlakovými akciami v rozpore so zákonom nikomu nepomôže, môže byť vnímané ako politizácia alebo snaha o netransparentnú privatizáciu majetku štátu. Otázku transformácie SAV na VVI riešila NR SR novelou zákona o SAV, ktorá bola schválená v júni 2018. Rezort školstva pripomenul, že súčasná situácia organizácií SAV je spôsobená tým, že novela bola vrátená prezidentom SR Andrejom Kiskom a doposiaľ nenadobudla účinnosť. „Táto novela ustanovila povinnosť, aby SAV registrovala svoje nové VVI podľa zákona o VVI. SAV takúto registráciu môže urobiť aj teraz, pretože zákon o VVI je účinný. SAV musí podať návrh na registráciu na MŠVVaŠ SR,“ priblížil rezort.

„Rezort školstva doposiaľ nedostal návrh na registráciu žiadnej z inštitúcií SAV. MŠVVaŠ SR je SAV plne k dispozícii pri registrácii VVI podľa zákona,“ uviedlo ministerstvo. Pretože ide o spôsob privatizácie majetku štátu, teda všetkých občanov SR, vklad majetku štátu do týchto svojich nových vedecko-podnikateľských organizácií si SAV musí nechať odsúhlasiť Ministerstvom financií SR a vládou SR, rovnako ako by tak musel urobiť každý iný zakladateľ VVI.