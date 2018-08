Vyhlásenie novinárov a vydavateľov: Nedovolíme, aby sa zabudlo na Jána a Martinu

Stále máme pochybnosť, či je vyšetrovanie naozaj nezávislé. Ján písal aj o mafii, ktorá mala kontakty na ľudí v tesnej blízkosti bývalého premiéra Roberta Fica. Keďže po vražde sa zásadné zmeny na polícii či prokuratúre neudiali, veľkú dôveru v skutočné vyšetrovanie mať ani nemôžeme.

Vražda kolegu nami otriasla, ale nezastrašila nás. Neprestali sme sa pýtať, pátrať a kontrolovať politikov a ľudí vo verejných funkciách. Vládni politici sa po vražde nezmenili. Naopak. Ich slovník voči novinárom je ešte hrubší. Samotnú vraždu a následnú reakciu verejnosti dokonca spájajú s konšpiráciami.

Nezávislí novinári sú pre demokratickú krajinu nenahraditeľní. Nedovoľme, aby sa pol roka po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na to zabudlo.

K vyhláseniu novinárov sa pridali aj vydavatelia slovenských médií.

Beata Balogová, denník SME

Matúš Kostolný, Denník N

Peter Bárdy, Aktuality.sk

Nora Slišková, Pravda

Milan Dubec, Ringier Axel Springer SK

Ondrej Podstupka, denník SME

Marianna Onuferová, Denník N

Miro Kern, Denník N

Monika Tódová, Denník N

Veronika Folentová, Denník N

Martina Hestericová, Denník N

Rudolf Sivy, Aktuality.sk

Laura Kellöová, Aktuality.sk

Jana Kubisová (Aktuality.sk)

Katarína Kováčiková, Aktuality.sk

Marek Vagovič, Aktuality.sk

Martin Turček, Aktuality.sk

Mira Sojková, Aktuality.sk

Peter Sabo, Aktuality

Lucia Osvaldová, Denník N

Tomáš Prokopčák, SME

Alexandra Krajčírová, Noizz.sk

Dag Daniš, Aktuality.sk

Andrej Sarvaš, Denník N

Tomáš Kottra, Aktuality.sk

Jana Paulovská, Týždenníky MY

Ján Debnár, Aktuality.sk

Matej Dedinský, Aktuality.sk,

Jakub Filo, SME

Martin Kalinčák, Noizz.sk

Martina Beňová, Hospodárske noviny

Katarína Korytárová

Ela Rybárová, denník SME

Jana Čunderlíková, Aktuality.sk

Zuzana Bodnárová, SME

Dominika Krajčovičová, Hospodárske noviny

Kristína Garaiová, Noizz.sk

Gabriela Holková

Michaela Husárová

Matúš Török, Noizz.sk

Lukáš Onderčanin, SME

Marek Bažík, Denník N

Michal Badín, Aktuality.sk

Veronika Orviská, Sme

Kristína Janščová, SME

Otakar Horák, Denník N

Martina Raábová, SME

Ľubomír Jaško, Aktuality.sk

Marian Niton, Pravda

Jaroslav Repák (Aktuality.sk)

Jakub Habas, SME

Andrej Barát, denník Pravda

Oliver Brunovský, TREND

Jozef Jakubčo, denník SME

Matúš Kvasnička, Pravda

Michal Čarnoky, Aktuality.sk

Zlatica Beňová, denník Pravda

Mirek Tóda, Denník N

Peter Kováč, Denník N

Daniela Balážová, denník Pravda

Ivan Drábek, denník Pravda

Jana Shemesh, Denník N

Filip Struhárik, Denník N

Miloslav Šebela, denník SME

Michaela Terenzani, The Slovak Spectator

Peter Kováč. SME

Adam Pálka, Pravda

Radka Minarechová, The Slovak Spectator

Jaroslav Vrábeľ, Korzár

Iris Kopcsayová, Pravda

Marek Balický, ŠPORT.sk

Peter Jabrik, Korzár

Adam Valček, denník SME

Štefan Hríb, .týždeň

Andrej Matišák, Pravda

Jana Paulovská, Týždenníky MY

Michaela Žureková, SME

Roman Cuprik, SME

Veronika Prušová, Denník N

Ján Petrovič, Aktuality.sk

Martin Šútovec, Denník N

Katarína Kiššová, Denník N

Matej Dugovič, Denník N

Denisa Ballová, Denník N

Ria Gehrerová, Denník N

Vladimíra Gahérová, denník Pravda

Klaudia Jurkovičová, Korzár

Martin Belej, Korzár

Anita Ráczová, denník SME

Martin Odkladal

Ivana Mandáková Plus JEDEN DEŇ

Nina Sobotovičová, SME

Andrej Bán, Denník N

Karol Sudor, Denník N

Juraj Berzedi, SME

Matúš Demiger, Denník N

Katarína Gécziová, Korzár

Jana Németh, Denník N

Miloš Krekovič, Denník N

Jana Čevelová, Denník N

Marián Szucs, SME

Cs. Liszka Györgyi, Vasárnap

Eva Andrejčáková, SME

Andrej Kuzmány, SME

Tomáš Benedikovič, Denník N

Katarína Filová, Pravda

Matúš Krčmárik, denník SME

Robert Hüttner, dennik Pravda

Michaela Barcíková, Denník N

Renáta Gešvantnerová, Bauer Media Sk

Jozef Ryník, redaktor Profit

Denisa Čimová, Denník N

Mário Šmýkal, SME

Juraj Javorský

Zuzana Matkovská, SME

Daniel Vražda Denník N

Michaela Štalmachová, SME

Marek Hudec, SME

Zora Handzová, Pravda

Vladimír Šnídl, Denník N

Rudolf Sivý, Aktuality.sk

Michal Čarnoky, Šport.sk

Stanislava Harkotová, Aktuality.sk

Tomáš Kyseľ, Aktuality.sk

Petra Výberová, Aktuality.sk

Pavol Štrba, Aktuality.sk

Miro Grman, Aktuality.sk

Juraj Hudák, Šport.sk

Martin Majerníček, Pravda

Oliver Rehák, Denník N

Martin Adam Pavlík, Denník Pravda

Filip Obradovič, Denník N

Juraj Koník, Denník N

Alexej Fulmek, Petit Press., a.s.

Zolo Mikeš, Aktuality

Patrik Fotta, Korzár

Lucia Vitteková, SITA

Marek Eliáš, SITA

Martin Benko, Agentúra SITA

Martin Dargaj, vEnergetike.sk

Ján Krempaský, SME

Martin Čeliga, Nový Čas

Nina Lednická, Nový Čas

Lýdia Tkáčová Nový Čas

Katarína Jančovičová, Nový Čas

Jozef Čavojec, Nový čas

Dušana Lukáčová, Nový Čas

Branislav Račko, Nový čas

Rastislav Sedláček, Nový Čas

János Lajos P., Új Szó

Peter Demecs – Új Szó

Jakub Sudek, Agentúra SITA

Darina Nosáľová, SITA

Jana Vargová, Nový čas

Michael Kasarda, SME

Roman Wesserle, Nový Čas

Michaela Rovenská, Nový Čas

Marta Ostricová Nový Čas

Kristína Štúriková, Nový Čas

Lukáš Kvašňák, týždenník TREND

Ivan Haluza – Trend

Tomáš Nejedlý, TREND

Daniel Suchý, TREND

Konštantín Čikovský, Denník N

Ján Kováč, TREND

Mária Pietová, SITA

Braňo Závodský, Rádio Expres

Peter Palovič, Rádio Expres

Mariana Tokolyová, Rádio Expres

Mária Hunková, TREND

Dušan Karolyi, KOŠICE:DNES

Marián Leško, Trend

Ázsoth Réka, Vasárnap

Tomáš Vašuta, Trend

Mária Zerzanová

Lukáš Fila, Denník N

Jana Komadelová, časopis Záhradkár

Ľubomír Jurina, týždenník TREND

Lenka Dubašáková, Zdravie

Xénia Makarová, týždenník TREND

Václav Papež, SITA

Zdeno Simonides, denník Šport

Marcela Šimková, Hospodárske noviny

František Kvarda, Hospodárske noviny

Klára Urbánová, Redakcia Vasárnap

Igor Gressner, denník Šport

Štefan Bugan, denník Šport

Pavol Kubiš, denník Šport

Stanislav Benčat, denník Šport

Iveta Grznárová, Hospodárske noviny

Tomáš Zemko, Hospodárske noviny

Lucia Rusnáková, Hospodárske noviny

Katarína Runnová, Hospodárske noviny

Zuzana Dzvoníková, Hospodárske noviny

Katarína Šebejová, Trend

Miro Klimo, NMH

Andrej Bančanský SITA

Mojmír Staško, Denník Šport

Tomáš Prokop, denník Šport

Júlia Kováčová, Nový Čas

Peter Brejčák, TREND.sk

Simona Gulisová, Hospodárske noviny

Miroslava Kernová, Omediach.com

Vladimir Benko jr / foto plus jeden den

Jozef Tinka, Slovenský syndikát novinárov a bloger sme.sk

Michal Havran, publicista

Arpád Soltész, TV JOJ

Ján Karásek Hospodárske noviny

Miriam Zsilleová, šéfredaktorka Ženy v meste

Martina Biroová, SITA

Tomáš Škarba, Rádio Expres

Michal Červený, Denník N

Daniela Krajanová, Denník N

Ivor Lehoťan, denník Šport

Henrich Krejča, riaditeľ spravodajstva a publicistiky TV Markiza

Martin Petro, TV Markíza

Kristína Garaiová, Noizz.sk

Patrícia Malecová Šepitková, TV Markíza Reflex

Zuzana Štelbaská, TV Markíza

Andrea Varagyová, TV Markíza

Lukáš Zuzelka, Tv Markíza

Peter Javor, Tv Markíza

Ivana Miklánková, TV Markíza

Zuzana Javorová, Tv Markíza

Miroslava Ondrejčíková TV Markíza

Michal Lukačovič, tvnoviny.sk

Tamara Cho, TV Markíza

Andrej Gajdošík, TV Markíza

Tomáš Bakoš, Hospodárske noviny

Miroslava Almásy TV Markíza

Marcel Marcišiak

Marcel Marcišiak, TV Markíza – tvnoviny.sk

Kristina Kovesova TV Markiza

Tomáš Vasilko, Denník N

Lucia Kučáková tv Markíza

Branislav Benčat, TREND

Ľuboš Znášik tv Markíza

Tamara Paulinyová

Andrej Chovanec, TV Markíza

Peter Dzúrik, TV Markíza

Ján Pallo, vydavateľ – The Slovak Spectator

Stanislava Benická, TV Markíza

Tomáš Velecký, TV Markíza

Helena Likavcová obchodné oddelenie

Miroslava Vlčková Markiza

Marian Lechan, TV Markíza

Zuzana Glabazňová, TV Markíza

Patrik Herman, TV Markíza

Mario Kermiet, Televízia Markíza

Gabriela Kajtárová, TV Markíza

Lucia Lukušová , TV Markiza

Dominika Mičechová, TV Markíza

Anna Capuliaková, TV Markíza

Ivana Mocáková, KOŠICE:DNES

Marek Baláž TV Markíza

Michal Katuška, RTVS

Matúš Baňovič, .týždeň

Michal Katuška, RTVS

Jana Poľová, KISS RADIO

Filip Minich, novinár

Alexandra Minich, novinárka

Soňa Weissová

Pavol Kalinský, bývalý redaktor RTVS

Peter Valovič, ex-RTVS

Matúš Jaco, RTVS

Peter Majer RTVS

Katarína Kozinková, bývalá editorka RTVS

Martin Kalužák, RTVS

Dušan Mikušovič, Denník N

Jaroslav Zápala, TV Markíza

Silvia Majerova, RTVS

Soňa Gyarfašová, RTVS

Zoltán Rácz, RTVS

Peter Hanák, RTVS

Jana Drábeková, RTVS

Tomáš Mrva, bývalý editor, RTVS

Daniela Hajčáková, bývalá redaktorka RTVS

Alena Taranova, RTVS

Kristína Juričková, RTVS

Karolína Lacová, RTVS

Mária Škarohlídová, RTVS

Daniela Fullová, RTVS

Juraj Hajko, RTVS

Michal Kovačič, Markíza

Zuzana Kovačič-Hanzelová, exRTVS

Tibor Habo, Aktuality.sk

David Ištok, Aktuality,sk

Denisa Hopková, Aktuality.sk

Martin Slíz, Aktuality.sk

Monika Radošovská, Aktuality.sk