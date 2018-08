Žitný: Hrnkov návrh naráža na ústavu

Je možné prikázať poslancovi, aby sa podrobil bezpečnostnej previerke?

Je to odborný a legislatívny nezmysel. Poslanec nemá mať čo bezpečnostnú previerku, keď povie, že ju nechce. Hrnkov návrh znie v prvom momente logicky, bol by asi aj potrebný. Ale narážame na ústavu. Poslanec má mandát od voliča, a toho vôbec nezaujíma, či jeho kandidát má, alebo nemá previerku. Ak pôjde do parlamentu kandidovať gangster a volič mu dá hlas, tak tam bude gangster sedieť. A keď sa navolí 150 gangstrov a všetci povedia, že nechcú previerku, majú pravdu. Podľa ústavy takýto príkaz pre budúcich poslancov je neuskutočniteľný. Ak vám ústava povie, že mandát vykonávam slobodne, žiadny štátny orgán vám nemôže prikázať, aby ste si ju spravili, a žiadny orgán nemôže tiež zabrániť, aby ste vo výbore sedeli. Ak sa koalícia rozhodne, že tam určitých ľudí neposadí, tak ich do výboru nezvolí, a to bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú previerku. Neviem si tiež predstaviť, ako by sa to realizovalo v praxi, keď idú voľby. Mám si ako kandidát zažiadať o previerku už v tej chvíli?

A čo dodatočne, po zvolení a pri menovaní do výborov?

Do výborov sa poslanci volia na prvej ustanovujúcej schôdzi. Ale v tej chvíli nemá bezpečnostnú previerku nikto. Dobre, zažiadame si o ňu. Viete, koľko to trvá? Mesiace, a čo dovtedy? Výbor by mohol byť aj rok nefunkčný, alebo tam nikoho neobsadíme. Ide tiež o ústavné obmedzenie o slobodnom vykonávaní mandátu.

Vo výboroch sedia viacerí poslanci, s ktorými sa spájajú rôzne kauzy a podozrenia. Dostali by previerku?

Opäť narážame na ústavu a slobodnú voľbu voliča. Ak bude v parlamente 150 kotlebovcov, tak to tak bude. Zloženie parlamentu nezávisí od mojich či Hrnkových predstáv. Všetko sa odvíja od vôle voliča a nič s tým neurobíme. Chápem, že sme nahnevaní, pretože oni sa dostávajú k veciam, ktoré by nemali vedieť, keďže už preukázali svoju nespoľahlivosť. Rozumiem rozhorčeniu, ale z povahy parlamentu a voľného výkonu mandátu je nemožné žiadať previerky. Koalícia môže urobiť len jedno, a to vyhodiť poslanca z výboru, čo zas určite vyvolá veľkú hádku a emócie. Ale Hrnkov návrh nie je cesta.

Ak by bola bezpečnostná previerka na dobrovoľnej báze, bolo by to schodnejšie?

Neviem si predstaviť situáciu, že by bolo obmedzenie v zmysle, môžeš byť vo výbore, ale ak sa chceš dostať k citlivejším informáciám, musíš mať previerku. Ak sú v parlamente materiály, ktoré sú klasifikované, majú teda určitý stupeň utajenia, nikto nemôže poslancovi zabrániť, aby sa s nimi oboznamoval. Opäť to súvisí s jeho poslaneckým mandátom. Nemôže byť mandát poslanca obmedzený, to je základ. Neviem si preto predstaviť zákonnú úpravu, ktorá by poslancov k previerke nútila. Ústava je jednoznačná, akýkoľvek zákon obmedzujúci mandát jej odporuje.