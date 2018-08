Gašpar: Nedostal som teplé miestečko

Za akých okolností vám bolo ponúknuté miesto poradcu na rezorte vnútra?

Policajných prezidentov po skončení funkcie štandardne oslovujú, či nechcú pôsobiť v podobných pozíciách. Týkalo sa to aj mojich predchodcov, pánov Kulicha, Spišiaka a predpokladám, že i Packu. Rozhovor s pani ministerkou o tom, či by som nechcel svojou odbornosťou prispieť k téme vnútornej bezpečnosti, som viedol dlhší čas. Potreboval som si najprv vyriešiť svoj zdravotný stav, no teraz v lete sme sa k nemu vrátili. Moja náplň sa bude týkať polície, čiže napríklad legislatívnych zmien v zákonoch o policajnom zbore, Trestnom poriadku, Trestnom zákone a ďalších normách s dosahom na činnosť polície. Moja pozícia však nie je rozhodovacia, budem k témam iba hovoriť svoje názory, ministerka si ich môže osvojiť, ale aj nie.

Pri odchode od polície ste pripustili, že ešte chcete na regionálnej úrovni pomôcť v boji s kriminalitou, najmä sociálne vylúčených skupín. Mali ste spolu s exministrom Kaliňákom pripravovať zákon, ktorý by ju riešil. V akom stave je jeho príprava?

To bol aj jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa s ministerkou dohodol. Ešte ako šéf polície som sa niekoľko mesiacov venoval kriminalite v sociálne vylúčených komunitách, s jej dôsledkami aj pre majoritu. Rád by som v tom zase pokračoval. Zákon je napísaný, na jeho základe by sa mohli novelizovať iné zákony, aby napríklad policajti dostali lepšie oprávnenia pôsobiť na konfliktných miestach, najmä na východe krajiny. Pred vraždou novinára Kuciaka som sa tejto problematike venoval naplno, tie lokality som si osobne prešiel. Neviem sa však vyjadriť, kedy a v akej podobe by zákon mohol byť prijatý, to je už vecou ministerky.

Podľa niektorých ste po nútenom odchode z postu policajného šéfa získali teraz „teplé miestečko“.

To nie je teplé miestečko! Je vecou názoru, kto a ako prijme takúto robotu. Nechcem zavádzať ani v otázke odmeny, ktorá mnohých zaujíma. Pôjde asi o 2 000 eur v hrubom. Doteraz som však vo svojich zamestnaniach za každú plácu odviedol aj zodpovedajúci výkon. A to chcem urobiť aj teraz. Vidím tu pre seba priestor na realizáciu, mám 56 rokov a ešte sa necítim na odchod do dôchodku. Zatiaľ som dohodnutý len na čiastočný úväzok. Keď sa vzájomne nezhodneme, pôjdem inou cestou.

Nemyslíte si, že vaše meno začne znovu polarizovať spoločnosť?

Nie som politik volený občanmi, sám o žiadnu polarizáciu nemám záujem. Pravda, nežijeme v krajine, kde všetci musia mať rovnaký názor. Neviem zabrániť tomu, že sa voči mne niekto vyjadruje negatívne. Hoci väčšinou o mne a mojej práci nič nevie, jej výsledky ho nezaujímajú. Niektorí ma však kritizovali až spôsobom, ktorý poznáme pod menom „normalizácia“. Práve v týchto dňoch, keď si pripomíname august '68, je to viac než symbolické. Som však naladený optimisticky, pretože za ostatné dva mesiace som komunikoval s mnohými ľuďmi – a deväť z desiatich sa ma spýtalo: Prečo ste to vzdali? To je pre mňa meradlo, že ešte nepatrím do starého železa.

Radíte tiež českému ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi (ČSSD). V čom?

Áno, je to tak. Nejde však o dohodu na princípe úväzku, ale len o občasný výkon niektorých činností, napríklad pri posudzovaní návrhov legislatívnych materiálov. Táto spolupráca je pre mňa otázkou prestíže, ponuka na ňu prišla od českých susedov. A nepopieram, potešila ma. Veď aj keď sa riešil môj odchod od zboru, spoza hranice som dostal podporu.