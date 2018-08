Na dome Samčíkovcov opäť veje zástava

Kedy bola vlastne obnovená Československá republika? Po vypuknutí SNP? Alebo začiatkom apríla 1945 po príchode vládnej delegácie z Moskvy do Košíc, či až pri oslobodení Prahy 9. mája? Všetko zlé. Znovu vytvorenie ČSR vyhlásili už 21. augusta 1944 v Sklabini neďaleko Martina.

V záujme zachovania tejto historickej udalosti zorganizovali v uplynulých dňoch obce Sklabiňa a Sklabinský Podzámok spolu s odbojármi, zväzom turistov s Múzeom SNP odborný seminár, hviezdicový pochod, kultúrny program a posedenia pri partizánskych vatrách.

Podujatie vyvrcholilo v sobotu kladením vencom k pomníku SNP v Kantorskej doline a ukážkou povstaleckých bojov, na ktorej sa podieľali členovia klubov vojenskej histórie z Moravy, Turca, Trenčín a Trnavy.

Predseda Oblastného výboru SZPB v Martine Radomír Žingor spomínal na svojho otca, slávneho partizánskeho veliteľa Viliama Žingora, ktorého roku 1950 na vykonštruovanom procese odsúdili na trest smrti a popravili.

Došiel aj Husák

„Naša rodina pochádza z neďalekej Štiavničky. Starí rodičia spomínali na stretnutia s budúcom prezidentom ČSR T. G. Masarykom, jeho synom Janom a najmä s dcérou Alicou, ktorá tam najčastejšie chodila. Po tom, čo otec začiatkom leta 1943 dostal už štvrtý povolávací rozkaz na východný front, zaťal sa a radšej išiel do okolitých hôr. Tam organizoval výcvik partizánov, zhromažďoval zbrane a ďalšie materiálne zabezpečenie pre budúci rozhodujúci boj proti fašistom.“

Pamätná tabuľa na piečelí domu bratov Samčíkovcov v Sklabini. Autor: Pravda, Martin Krno

Centrom odboja na Turci sa stala práve Kantorská dolina. Pred SNP tam už pôsobilo vyše 500 partizánov. Slováci z Turca i zbehovia z armády, ruskí a francúzski vojaci, ktorým sa podarilo utiecť z nemeckých zajateckých táborov. V polovici augusta sem prišiel predstaviteľ Vojenského ústredia ilegálnej SNR Ján Golian, aby rokovali o dodávkach zbraní.

Neskôr sem zavítal Gustáv Husák, aby schladil horúce hlavy najmä zahraničných odbojárov. Napokon však 21. augusta partizáni obsadili Sklabiňu, vyhlásili obnovenie ČSR a na dome bratov Samčíkovcov vztýčili čs. zástavu. Od piatku tam zase veje.

Dedinu evakuovali

Bojovú ukážku komentoval Jiří Tesař zo zlínskeho KVH Viza 70+. „Tak ako vždy,“ hovorí, „sme v knižnici preštudovali informácie o pôsobení partizánov v tomto regióne, podľa toho som napísal určitý scenár, ktorý sme si s priateľmi zo Slovenska nacvičili. Táto scéna sa však neodohrala v Kantorskej doline, ale pri Sklabinskom Podzámku. Pri prestrelke s nepriateľskou hliadkou 29. septembra 1944 partizáni zabili dvoch Nemcov.“

Členovia klubov vojenskej histórie oddychujú po ukážke bojov. Autor: Pravda, Martin Krno

Očakávali za to krvavú pomstu nacistov, preto ešte v ten deň všetkých obyvateľov obce evakuovali do hôr. Keď sa sem 30. septembra vrátili Nemci aj s troma tankmi, našli len prázdnu dedinu, ktorú však i s kaštieľom vypálil.

Kruté mučenie

„Svoju zlosť si potom vyliali na susednej Sklabiny,“ dopĺňa jej súčasná starostka Anna Silvestrová. „Odvliekli odtiaľto všetkých mužov od 15 do 65 rokov! Pri krutých výsluchoch na gestape v Martine traja zahynuli, ďalších 20 umučili na Bukovinách nad mestom. Zatĺkali im klince do hláv… Okolo stovky ďalších Sklabiňanov odtransportovali do koncentračných táborov v Rakúsku a Nemecku. Sedem otcov rodín sa už zo zajatia nikdy nevrátili.“

Z ukrutností druhej svetovej vojny nesmie byť nič a nik zabudnutý, aj to odznelo na stretnutí v Kantorskej doline.