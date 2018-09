OĽaNO predkladá novelu, ktorá má sestrám zvýšiť platy

Mzda sestry so spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností by sa z 0,81-násobku priemernej mesačnej mzdy zvýšila na 1-násobok. Sestre s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností by sa 0,85-násobok mzdy zvýšil na 1,05-násobok. Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti by si prilepšila z 0,96-násobku na 1,15-násobok priemernej mesačnej mzdy. Pri sestre s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa by sa 1-násobok zvýšil na 1,20-násobok.

Pôrodným asistentkám, ktoré získali spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, sa má podľa návrhu zvýšiť mzda z 0,81-násobku na 1-násobok. Ak by mali odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, zvýšili by si plat z 0,85-násobku na 1,05-násobok. Priemerná mesačná mzda pôrodnej asistentky s odbornú spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností by sa zvýšila z 0,96-násobku na 1,15-násobok.

Akútna situácia

Poslanci v dôvodovej správe poukazujú aj na aktuálnu situáciu sestier na Slovensku. Uvádzajú, že podľa údajov OECD patrí Slovensko medzi krajiny s najnižším počtom sestier na tisíc obyvateľov. Spomedzi členských krajín EÚ patrilo v roku 2016 Slovensku 19. miesto. Od roku 2000 do roku 2016 sa počet sestier na tisíc obyvateľov podľa štatistiky OECD v SR znížil zo 7,44 na 5,74 sestry.

Predkladateľmi novely sú poslanci Ján Budaj, Elena Červeňáková, Martin Fecko, Soňa Gaborčáková, Gábor Grendel, Eduard Heger, Ján Marosz, Marek Krajčí, Jozef Lukáč, Igor Matovič, Natália Milanová, Miroslav Sopko, Alan Suchánek, Anna Verešová a Veronika Remišová. O návrhu by poslanci NR SR mali rokovať na septembrovej schôdzi, účinnosť má stanovenú od 1. januára 2019.