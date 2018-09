Kaliňák: Poliaci si zle vysvetľujú pojem "ministerský let"

Dôvodom žiadosti o prelet vládneho špeciálu s vietnamskou delegáciou cez územie Poľska bola „preprava ministra vnútra SR s delegáciou na pracovnú cestu do Ruska“. Ministerstvo zahraničných vecí uvádza v odpovediach na otázky parlamentného zahraničného výboru. Dokument poskytol podpredseda výboru Martin Klus (SaS).

Prvú žiadosť o prelet doručilo Slovensko poľskej strane 25. júla 2017, deň pred odletom. Letecký útvar ministerstva vnútra v nej uvádzal, že dôvodom preletu je „preprava ministra pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu“. Na druhý deň útvar žiadosť zmenil a ako dôvod preletu uviedol, „preprava ministra vnútra SR s delegáciou na pracovnú cestu do Ruska“. „Žiadosť o prelet nemusí obsahovať menný zoznam všetkých členov delegácie, uvádza sa len hlavná VIP osoba,“ doplnil rezort diplomacie. Kaliňák však podľa už staršieho stanoviska svojho rezortu vtedy v lietadle vôbec nesedel.

Kaliňák pojem vysvetlil

Kaliňák na svojej facebookovej stránke vysvetľuje, čo je to ministerský let. „Do tejto kategórie patria všetky lety, ktoré treba v krátkom čase sprocesovať, pretože sa objaví neobvyklá situácia, prírodná katastrofa, teroristický útok alebo neočakávaná požiadavka partnera zo zahraničia.“ Pripomenul, že podobne narýchlo podpísal napríklad aj vyslanie vládneho špeciálu do Tuniska, kde sa po teroristickom útoku stále nachádzali deti zo slovenského folklórneho súboru. Rovnako podľa neho vládna letka pomohla generálnemu tajomníkovi OSN, ktorý sa v krátkom čase potreboval dostať do Paríža, či keď bolo treba doviezť čo najskôr domov choré slovenské dieťa z egyptskej nemocnice.

Exminister dodal, že v prípade žiadosti z Vietnamu, ako sa s veľkou pravdepodobnosťou ukázalo, išlo o zneužitie slovenskej pohostinnosti. „Netreba však zabúdať, že vtedy to bola jedna z mnohých žiadostí, na ktorej nebolo nič nezvyčajné alebo podozrivé,“ obhajoval sa Kaliňák.

Trinh Xuan Thanh prišiel v auguste 2016 do Nemecka s diplomatickým pasom a požiadal o azyl. Vietnamská polícia niekoľkokrát vyzvala nemecké úrady, aby ho vydali do Vietnamu. Z Nemecka ho uniesli 23. júla 2017. Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung informoval, že s podozrivými vietnamskými únoscami sa na Slovensku stretol aj vtedajší minister Kaliňák. Z Bratislavy mali vietnamského občana odviezť slovenským špeciálom.

Súčasná ministerka vnútra Denisa Saková v tejto kauze zbavila mlčanlivosti 44 osôb, ktoré by mali osvetliť okolnosti letu.

Podľa Klusa je možné, že informáciami z odpovedí sa bude zahraničný výbor zaoberať na svojej najbližšej schôdzi v utorok 4. septembra.