Odborári majú viac ako 100-tisíc podpisov pod petíciu o dôchodkovom veku

O ďalších plánovaných krokoch budú odborári informovať na stredajšej (5.9.) tlačovej konferencii.

Odborári uviedli, že s petičným stánkom navštívili desiatky slovenských miest i podnikov a vyzbierali stovky podpisov, aby sa zastropoval dôchodkový vek.

V súčasnosti sa vek odchodu do dôchodku posúva podľa strednej dĺžky dožitia bez obmedzenia maximálneho veku. Ľudia, ktorí pôjdu do penzie tento rok, budú môcť podľa odborárov o dôchodok požiadať vo veku 62 rokov a 139 dní. V budúcom roku to bude 62 rokov a 202 dní. „Je reálne, že pri súčasnom nastavení pôjdu dnešní tridsiatnici do starobného dôchodku vo veku 68 rokov. Navyše tento systém znevýhodňuje ženy narodené po roku 1962, pretože počet vychovaných detí sa neodzrkadlí v znížení dôchodkového veku,“ upozornili odborári. Dôchodkový systém v Česku a Poľsku má horný strop pre odchod do dôchodku určený na 65 rokov.

Odborári zbierali hlasy pod petíciu o dôchodkovom veku aj vlani. Podpísalo ju 126 000 ľudí a po odovzdaní v parlamente je výsledkom návrh ústavného zákona o zastavení dôchodkového veku na 64 rokoch. Predložila ho koaličná strana Smer-SD. „Zatiaľ je však len v prvom čítaní a nie je jasné, či sa nájde dostatočná podpora u poslancov, aby bol posunutý do ďalšieho legislatívneho konania,“ upozornili odborári. Preto apelujú na občanov, aby podporili petíciu za vyhlásenie referenda, v ktorom budú žiadať zastropovanie odchodu do dôchodku na 64 rokov u mužov a pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, na 63,5 roka, dve deti na 63 rokov a tri deti na 62,5 roka.