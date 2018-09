Voľby najvyšších predstaviteľov evanjelickej cirkvi budú mať dohru na súde

„Výsledky, ktoré vyhlásilo generálne presbyterstvo i presbyterstvo Východného dištriktu po sčítaní hlasov, tak nenadobudli právoplatnosť,“ uvádzajú v stanovisku generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč.

Na dištriktuálne súdy i na generálny súd ECAV boli podané žaloby proti priebehu a výsledkom volieb. Príslušný dištriktuálny súd by mal podľa súčasného vedenia cirkvi vydať predbežné opatrenie, ktorým by zastavil druhé kolo volieb a čím skôr rozhodnúť o žalobách. „Keďže príslušný súd, ktorým je Dištriktuálny súd Západného dištriktu, doteraz o žalobách nerozhodol, voľby v druhom kole v termínoch tak, ako ich stanovilo generálne presbyterstvo, sa nemôžu uskutočniť,“ uvádzajú Klátik s Lukáčom.

V záujme zachovania zákonnosti preto Predsedníctvo ECAV na Slovensku podalo odvolanie proti uzneseniam generálneho presbyterstva, ktoré boli prijaté na zasadnutí generálneho presbyterstva. „Týmto odvolaním uznesenie GP o konaní druhého kola voľby generálneho biskupa nenadobudlo právoplatnosť. Vo voľbách generálneho biskupa sa nemôže pokračovať, až do právoplatného rozhodnutia o žalobách proti výsledkom volieb ako aj do rozhodnutia o odvolaní voči uzneseniam Generálneho presbyterstva o voľbách generálneho predsedníctva,“ uvádza Klátik s Lukáčom.

Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o.z., odsudzuje konanie Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré v uplynulých dňoch zaslalo na cirkevné zbory list s informáciou nepokračovať vo voľbe generálneho biskupa. „Konanie dosluhujúceho Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré tvorí generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč, ktorému sa končí mandát vo funkcii 30. októbra 2018, vnímame ako nezvládnutú reakciu na to, že kandidačnou poradou neprešli kandidáti blízki práve im, a to najmä Milan Krivda, dosluhujúci biskup Západného dištriktu ECAV a samotný Imrich Lukáč,“ uvádza sa v stanovisku občianskeho združenia.

Druhé kolo v septembri

Evanjelici si v prvom kole volieb nezvolili nového generálneho biskupa. Druhé kolo volieb by sa malo konať v septembri. Vo voľbách na generálneho biskupa hlasovalo 18 704 voličov. Kandidát Ivan Eľko získal podporu 36,46 percenta (6 820 hlasov), Marián Kaňuch 27,71 percenta (5 183 hlasov), Katarína Hudáková 18,78 percenta (3 513 hlasov) a Sidonia Horňanová 12,31 percenta (2 302 hlasov). Keďže v prvom kole ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu, do druhého kola postupujú Ivan Eľko a Marián Kaňuch. Voľby v druhom kole by sa v cirkevných zboroch mali uskutočniť 9., 16. a 23. septembra.

Evanjelici si však zvolili hneď v prvom kole nového generálneho dozorcu cirkvi, ktorým sa má stať Ján Brozman. Vo voľbách na post generálneho dozorcu hlasovalo 18 667 voličov. Kandidát Ján Brozman získal podporu 61,57 percenta (11 493 hlasov). Keďže nemal vo voľbách protikandidáta, potreboval na zvolenie trojpätinovú väčšinu.

Voľby Predsedníctva ECAV sa začali 17. júna. Vo funkciách končia generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca cirkvi Imrich Lukáč. Mandát im uplynie 31. októbra tohto roka. Voľby sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Generálny biskup

Generálny biskup je vedúcim náboženského života cirkvi. Do tejto funkcie môže byť zvolený ordinovaný kňaz. Za generálneho dozorcu môže byť zvolený člen ECAV. Generálny dozorca dbá o duchovný rast cirkvi, chráni cirkev a jej jednotu, zabezpečuje ochranu a zveľaďovanie majetku. Voľby v ECAV sa konajú každých šesť rokov. V súlade s cirkevnými predpismi ECAV na Slovensku, ktoré boli prijaté synodou, funkčné obdobie členov, nielen generálneho, ale i dištriktuálneho a seniorálneho predsedníctva, trvá šesť rokov s jedným možným opakovaním. Z toho dôvodu nemôže kandidovať Klátik, ktorý bol zvolený za generálneho biskupa v roku 2006 aj v roku 2012.

Voľby rozdeľujú

Kandidačná porada vyradila z volieb na generálneho biskupa Milana Krivdu, ktorý bol doteraz biskupom Západného dištriktu. Voľby nového vedenia ECAV podľa biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola cirkev rozdeľujú a ničia. „Najviac zraňuje našu ECAV diskreditácia kandidátov, kandidačných porád a ovplyvňovanie volieb v rámci našej ECAV,“ napísal v pastierskom liste Sabol. Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) Miloš Klátik a biskup Západného dištriktu Milan Krivda napísali k voľbám nového vedenia cirkvi list, ktorý adresujú veriacim. Hneď v úvode kritizujú biskupa Východného dištriktu (VD) Slavomíra Sabola, ktorý k voľbám napísal pastiersky list.

„Pastiersky list nepovažujeme za vhodnú formu príspevku do diskusie k voľbám, ktoré v našej cirkvi prebiehajú. Tento list píšeme ako reakciu na pastiersky list brata dištriktuálneho biskupa Východného dištriktu,“ píše dvojica biskupov s tým, že sa pozastavujú nad konaním dištriktuálneho biskupa VD, ktorý podľa nich pastiersky list zneužil na bezprecedentné zasahovanie do volieb, očierňovanie bratov vo viere len preto, že majú na určitú vec iný názor.