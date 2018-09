Pellegrini netrvá na sedemročnom mandáte nového policajného prezidenta

Funkčné obdobie nového prezidenta Policajného zboru (PZ) by nakoniec nemuselo byť sedemročné. V relácii Braňo Závodský Naživo rádia Expres to pripustil predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer).

Reagoval tak na fakt, že návrh novely zákona o Policajnom zbore sa okrem odporu opozície nestretol ani s jednoznačnou zhodou vo vládnej koalícii. "Ak niekoho irituje sedemročné obdobie, pokojne budem preferovať jeho skrátenie s možnosťou uchádzať sa dotyčnému ešte raz, pretože ho to motivuje vykonávať svoju prácu zodpovedne a dobre, aby mal šancu byť zvolený znova,“ uviedol Pellegrini.

Premiér sa vyjadril i k reforme policajnej inšpekcie, ktorá sa nakoniec nemá presunúť pod generálnu prokuratúru, tak ako to navrhovala ešte exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Podľa Pellegriniho je potrebné sa zamerať na to podstatné. "My sa veľmi fixujeme na organizačnú štruktúru, skôr sa venujme, aký morálny človek bude na čele,“ zdôraznil premiér, ktorý je presvedčený, že „tá úprava, ktorá bude navrhnutá teraz, bude ešte lepšia, ako je situácia dnes“.

Pellegrini v rozhlasovej diskusii taktiež zopakoval, že v Smere naďalej trvajú na tom, že najlepším prezidentom by bol Miroslav Lajčák. Svoju kandidatúru Pellegrini vylúčil. "Nezvažujem a nikdy som ani nezvažoval takúto možnosť,“ povedal.