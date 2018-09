Svoju triedu nájdu podľa žabky

Sídlisková škola má vždy zaplnené triedy, a ak by bolo viac miestností, na Základnej škole na Nevädzovej ulici v Bratislave by otvorili viac ako štyri prvácke triedy. V mestskej časti Ružinov totiž za posledné desaťročie vyrástlo mnoho obytných domov. Škola má rozľahlý trávnatý areál v blízkosti štrkoviska Rohlík, vlastný bežecký okruh a športoviská na rôzne športy. Po vyučovaní sem prichádzajú Ružinovčania, ktorí otvorenosť areálu radi využívajú.

Riaditeľka školy Mária Orságová rozdelila 90 prvákov do štyroch tried, z toho len osem detí je mimoružinovských. Na Trávnikoch, v tejto ružinovskej štvrti, je väčšina detí z „kvetinkových ulíc“, mnohé z nich chodili do okolitých škôlok.

Na prvé týždne prvácke triedy označujú okrem oficiálneho písmena aj značkou, a takú istú prvákom v prvý školský deň pripla na odev učiteľka a vychovávateľka. To preto, aby deti hravo našli svoju triedu. A tak sú tu triedy so symbolom žabky, srdiečka, motýlika a húsenice. O týždeň už školáci hádam sprievod rodičov a ani značky potrebovať nebudú. Škola bude ich každodennou realitou dopoludnia na vyučovaní aj popoludní v školskom klube a v krúžkoch.

Učiteľka v 1. A Viktória Kozáková aj vychovávateľka Lucia Knapová prišli do triedy žabiek odeté vo farbe symbolu ich triedy. Na školských laviciach si deti našli šlabikár a farbičky. Najskôr sa každý žiak predstavil a k menu pridal slovo-dve o tom, na čo sa najviac teší. Najčastejšie zaznelo písanie, potom matematika, čítanie a slovenčina, aj kreslenie. Karolínka sa teší na družinu, Dominik očakáva, že tu sa naučí šnurovať. Jakub má rád prírodu, istotne sa v škole dozvie viac aj o rumančeku, podľa ktorého je pomenovaná ulica, na ktorej býva.

Všetci prváci zdvihli ruky, keď zaznela otázka, či vedia napísať svoje meno alebo aspoň prvé písmeno. A potom dostali prvú úlohu: napísať svoje meno alebo písmeno na papier alebo pridať jednoduchý obrázok. Hanka okrem mena nakreslila srdiečko.