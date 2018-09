Saková: Funkčné obdobie policajného prezidenta nemusí byť nevyhnutne sedemročné

„Funkčné obdobie policajného prezidenta nemusí byť nevyhnutne sedem rokov, do úvahy by napríklad prichádzalo skrátenie tejto doby a na druhej strane by sa o túto funkciu mohol uchádzať viac ako len raz,“ napísala Saková na svojom oficiálnom profile.

Priznala zároveň, že nový zákon o Policajnom zbore je stále predmetom diskusie. „Snažíme sa o kompromis medzi rôznymi návrhmi,“ uviedla Saková, ktorá sa o tejto téme v pondelok rozprávala aj s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer).

I premiér sa v pondelok vyjadril, že na sedemročnom funkčnom období policajného prezidenta netrvá. Oslovuje ho myšlienka kratšieho mandátu s možnosťou opätovnej kandidatúry. Podľa Pellegriniho by takéto nastavenie mohlo byť pre šéfa polície motivačné.