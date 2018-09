Rozhodne o vekovom strope na odchod do dôchodku referendum?

V parlamente už návrh takého zákona leží, predložila ho skupina poslancov vládneho Smeru. V pléne by sa o ňom v prvom čítaní malo rokovať na septembrovej schôdzi. Či sa však naozaj bude a či aj získa potrebných 90 hlasov, nie je zatiaľ vôbec isté.

„Pravdaže, ak by zákon prešiel v ústavnej forme, referendum by stratilo zmysel. Ak by sa však napokon schválil iba ako bežný, čiže by ho kedykoľvek mohla zrušiť prostá väčšina poslancov, bolo by to pre nás neprijateľné,“ zdôraznil včera Pravde šéf odborového zväzu KOVO a jeden z iniciátorov pripravovaného plebiscitu Emil Machyna.

Odborári deklarujú 135-tisíc podpisov Odborári od polovice júla už vyzbierali 135 tisíc podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku, uviedol predseda Odborového zväzu KOVO Emil Machyna. Verí, že do konca tohto roka sa im podarí vyzbierať 350 tisíc podpisov, ktoré sú potrebné na vyhlásenie referenda.

Dve otázky

Podľa ústavného právnika Eduarda Báránya je cesta k referendu ešte veľmi dlhá. Ak aj odborári predložia požadovaných 350-tisíc platných podpisov, musí ho s využitím zákonných lehôt vyhlásiť prezident. V prípade pochybností, či dané otázky smú byť predmetom ľudového hlasovania, môže sa obrátiť na Ústavný súd. „Napríklad o daniach sa v referende rozhodovať nesmie. A tu by sa zase rozhodovalo o práve na materiálne zabezpečenie v starobe. Viem si predstaviť, že by sa na tom dalo postaviť zmysluplné podanie,“ zauvažoval bývalý podpredseda ústavnej súdnej inštitúcie.

Referendové otázky by podľa Machynu mali byť dve. Prvá sa voličov opýta, či sú za zastropovanie veku na úrovni 64 rokov pre mužov a bezdetné ženy. A druhá, či sú za to, aby pre matky, ktoré vychovali jedno dieťa, platil nižší vekový limit 63,5 roka, za dve vychované deti 63 rokov a za tri 62,5 roka.

Referendum na Slovensku Podmienky platnosti referenda sú tvrdé, zúčastniť sa na ňom musí nadpolovičná väčšina zo zhruba 4,4 milióna oprávnených voličov a jeho výsledok závisí od rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny účastníkov. V histórii Slovenska bolo dosiaľ z celého radu uskutočnených ľudových hlasovaní platné iba jediné, keď v roku 2003 voliči rozhodli o vstupe krajiny do EÚ.

Bárány si netrúfa odhadnúť, či by práve v referende o penzijnom strope bola účasť dostatočná. „Iniciátori by museli ľudí vhodne motivovať, dobre naformulovať otázky a najmä, správne interpretovať podstatu problému. Už som sa totiž stretol aj s interpretáciou, že penzijný vek by sa na daný strop mal zvýšiť hneď,“ myslí si Bárány.

Machyna: Týka sa to všetkých

Sociologička Monika Čambáliková síce chápe, že agenda zavedenia vekového limitu je pre „kovákov“ nosná, keďže ich členovia zväčša pracujú vo fyzicky náročných profesiách, kde je predlžovanie penzijného veku sporné. „No mali by si azda najprv nejakou internou anketou zistiť, aké percento ľudí v rámci zväzu by prišlo o strope hlasovať. Aby sa pre nich nakoniec referendum neskončilo fiaskom,“ odporučila odborárom Čambáliková.

Machyna v úspech plebiscitu verí. „Spýtajme sa občanov, čo si myslia. Táto vec sa predsa týka nás všetkých. Ak sa už aj my, starší, k stropu nedopracujeme, naše deti či vnúčatá to musí zaujímať,“ tvrdí odborový predák.

Podpisy za usporiadanie plebiscitu zbierajú odborári od polovice júla. Referendovú petíciu vtedy vyhlásili s úmyslom zatlačiť na poslancov, ktorí mali pôvodne o návrhu ústavného zákona hlasovať v prvom čítaní na júnovej schôdzi. Napokon po zákulisných rokovaniach poslanec Smeru a spoluautor návrhu Ján Podmanický požiadal o presunutie tohto bodu na september. So zdôvodnením, že by sa tak mal vytvoriť čas na rokovania.

Majú vyše 100-tisíc podpisov

Doteraz odborári získali vyše 100-tisíc podpisov, potrebných 350-tisíc plánujú dať dokopy do konca roka. Machyna predpokladá, že referendum by sa mohlo konať budúci rok. Rád by ho spojil s niektorými voľbami, "aby sa zbytočne nemíňali peniaze dvakrát“.

V roku 2019 budú voľby prezidentské a eurovoľby. Väčšou šancou pre odborárov by boli tie prvé, keďže v roku 2014 sa na ich druhom kole zúčastnilo 50,48 percenta voličov. Lenže voľby hlavy štátu by mali byť v marci, čo tlačí iniciátorov do časovej tiesne, podpisy by museli odovzdávať už teraz. Európske voľby sú, naopak, typické mizivou voličskou účasťou.

Dá sa plebiscitu vyhnúť tým, že poslanci ústavný zákon schvália? Hlasmi koaličných strán Smer a SNS, opozičných OĽaNO a Sme rodina, ako aj niektorých nezaradených by sa ústavná väčšina 90 poslancov tesne vyskladať dala. Zdá sa však, že od stiahnutia návrhu na júnovej schôdzi sa rokovania nepohli.

Nezhody strán

Poslanci Smeru do svojho návrhu zakotvili len hranicu 64 rokov, presný kľúč na úľavy pre matky chcú spresniť až pri rokovaniach v parlamente. V priebehu leta však strana avizovala, že ak neuspeje s ústavným zákonom, uspokojí sa aj s prijatím obyčajného.

SNS odborárom odkázala, že to ona sama napokon do návrhu ústavného zákona presadila hranicu 64 rokov pre mužov a 63 pre ženy, keďže Smer pôvodne hovoril o strope 65 rokov. "Už sme ikskrát opakovane tomuto návrhu vyjadrili podporu. Škoda, že pán Machyna nechce vnímať našu podanú ruku,“ reagovala na petičnú akciu riaditeľka kancelárie národniarov Zuzana Škopcová.

Tretí koaličný Most-Híd už skôr avizoval, že ústavný zákon nepodporí. „Licitovať o hornej hranici dôchodkového veku odmietame,“ potvrdila aj včera hovorkyňa strany Klára Debnár.

Opozičná SaS označila snahu o zastropovanie za populizmus, OĽaNO má podmienky. „Od začiatku hovoríme o našej kľúčovej podmienke, aby sa zaviedlo pravidlo, že ženy pôjdu do dôchodku za každé dieťa, ktoré dosiahne aspoň učňovské vzdelanie, o rok skôr. Zo strany Smeru sme však za posledné tri mesiace nezaregistrovali ani náznak snahy o dohodu,“ reagoval predseda hnutia Igor Matovič. So zavedením limitu nemá problém strana Sme rodina, jej predstava sa zhoduje s tou, akú majú odborári. „Nepolitikárčime a podporíme návrh, ktorý bude mať reálnu šancu na schválenie. Nie je podstatné, či to bude zákon ústavný alebo bežný,“ dodal podpredseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský