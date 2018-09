Informačný systém na sledovanie európskych záležitostí bude fungovať od októbra

Od 1. októbra by mal fungovať informačný systém na sledovanie európskych záležitostí (IS SEZA). Tento systém komplexne zastreší medzirezortnú koordináciu pri príprave predbežných stanovísk k návrhom aktov EÚ, inštrukcií na zasadnutia Coreper a pozícií na zasadnutia Rady EÚ a bude zaznamenávať vstupy všetkých aktérov na jednom mieste - od určenia gestorstva, až po ukončenie prípravy stanoviska. Informuje o tom Správa o stave koordinácie tvorby stanovísk a realizácie politík Európskej únie, ktorú dnes vzala vláda na vedomie.

Ako sa uvádza v materiáli z dielne rezortu diplomacie, funkcie IS SEZA sú realizované podmodulmi Právneho a informačného portálu Slov-Lex (IS Slov-Lex). „Do systému budú návrhy aktov EÚ importované automaticky z prepojených informačných systémov Európskej komisie na základe zadaných kritérií. Administrátor, teda ministerstvo zahraničných vecí, určí ich gestorstvo a následne systém automaticky vygeneruje a zašle notifikáciu s názvom a číslom právneho aktu gestorom v SR – Výboru NR SR pre európske záležitosti, ako aj určenému gestorovi. Gestorstvo potvrdí Úrad vlády SR a po tomto kroku bude návrh aktu doručený príslušnému rezortu, ktorý do systému vloží predbežné stanovisko, a v prípade potreby ho odošle do medzirezortného pripomienkového konania.

Ako ďalej informuje dokument, zavedenie informačného systému na sledovanie európskych záležitostí bolo avizované už v roku 2013, pôvodne plánovaný dátum zavedenia 1. január 2016 bol odložený v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ. Zavádzanie systému prebieha v súčinnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a Ministerstva spravodlivosti SR.

Rezort justície bude správcom a bude zodpovedať za systém z technického hľadiska a z hľadiska jeho funkcionalít. Ministerstvo zahraničia bude obsahovým správcom a bude zabezpečovať prideľovanie gestorstva návrhom právnych aktov EÚ, agendy zasadnutí Coreper i Rady EÚ. Zároveň bude systém využívať rovnako ako ostatné rezorty a ústredné orgány štátnej správy – teda bude v ňom spracovávať predbežné stanoviská, inštrukcie na zasadnutia Coreper a podklady na zasadnutia Rady EÚ ako gestor.

Systém je financovaný z prostriedkov fondov EÚ – z operačného programu Informatizácia spoločnosti a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.