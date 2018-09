Kde bude sídliť rezort spravodlivosti? Nová adresa bude známa na budúci týždeň, tvrdí Gál

Po rokovaní vlády SR to povedal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). V súčasnosti rezort sídli na Župnom námestí v Bratislave spoločne s Najvyšším súdom SR. Tieto priestory nie sú postačujúce, aj preto rezort spravodlivosti vyhlásil súťaž na novú budovu.

Budova je svojím charakterom určená pre súd a žiada si aj rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá sa nedá robiť počas prevádzky v nej. Po rekonštrukcii by v budove na Župnom námestí mal sídliť iba Najvyšší súd SR, ktorý v Bratislave využíva aj iné priestory.

„Nové priestory, do ktorých sa ministerstvo presťahuje, oznámime na začiatku budúceho pracovného týždňa,“ povedal Gál. Súťaž o novú budovu rozbehla ešte v júli 2017 exministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd) a prišlo do nej 11 ponúk, z ktorých deväť rezort bližšie skúmal a sedem sa následne dostalo aj do cenovej časti výberu.

Vo finále sa ocitli dve budovy, ktoré vlastnia spoločnosti Penta a J&T. Jedna z nich je na bratislavskej Patrónke, druhá v mestskej časti Petržalka, v rámci komplexu Digital park. Rezort spravodlivosti následne požiadal súťažiacich, aby predložili svoje ponuky opätovne, pričom sa vo finále ocitli až štyri alternatívy. Nie je nateraz známe, či ministerstvo využije jednu z nich.

Ministerstvo spravodlivosti SR nechce ísť iba do nájmu, ale jednou z podmienok podpísania nájomnej zmluvy je možnosť odkúpenia priestorov. Maximálna hranica trvania nájmu a následného odkúpenia priestorov je 10 rokov, no ministerstvo by malo mať v zmluve zakotvené, že prenajaté priestory by si mohlo odkúpiť, „ak dá ministerstvo financií zelenú“, aj skôr.