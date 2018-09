Ministri odobrili stabilizačné príspevky pre študentov ošetrovateľstva

Vláda odsúhlasila študentom ošetrovateľstva stabilizačné príspevky v celkovej sume vyše 2,758 mil. eur. Vyplýva to z Informácie o stave zdravotníckeho personálu v SR, ktorú vláda na stredajšom rokovaní vzala na vedomie. Informáciu predložili ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Materiál poukazuje na základe analýzy na nedostatok zdravotníckeho personálu, a to lekárov a sestier. Z analýzy vyplýva, že v súčasnosti na Slovensku chýba 3 338 lekárov a 1 020 sestier. Keby sa vzali do úvahy aj zdravotníci, ktorí majú nad 65 rokov, chýbalo by 5 515 lekárov a 1 700 sestier. Údaje sa týkajú len ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Vzhľadom na vekovú štruktúru lekárov je potrebné prijať vyšší počet študentov do doktorského študijného programu všeobecné lekárstvo. Finančné prostriedky pre nich už boli pre akademický rok 2018/2019 navýšené, uvádza sa v predkladacej správe. Pri sestrách je najaktuálnejším problémom stabilizovanie absolventov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo.

Rezort zdravotníctva a rezort školstva navrhol zaviesť štipendiá, ktoré majú zastabilizovať sestry po ukončení štúdia v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. „U sestier je situácia taká, že len 44 % absolventiek dennej formy bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo nastupuje do systému,“ uvádza sa v materiáli.

Materiál obsahuje tiež dve nariadenia. Prvé ukladá podpredsedovi vlády a ministrovi financií v akademickom roku 2018/2019 navýšiť limit výdavkov na spomínanú čiastku do 31. januára 2019. Druhé ukladá ministerke zdravotníctva a ministerke školstva, vedy, výskumu a športu zabezpečiť stabilizačný príspevok v rovnakej výške pre študentov v dennej forme ošetrovateľstva do 30. júna 2019. Informácia tiež odporúča rektorom a dekanom vysokých škôl uskutočňujúcich akreditovaný bakalársky študijný program v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia prijať opatrenia na zvýšenie počtu študentov týchto študijných programov.