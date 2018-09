Štát ponúka študentkám ošetrovateľstva príspevok, sestrám to nestačí

V súčasnosti na Slovensku chýba 3 338 lekárov a 1 020 sestier. Keby sa vzali do úvahy aj zdravotníci, ktorí majú nad 65 rokov, výpadok činí 5 515 lekárov a 1 700 sestier. Vyplýva to z analýzy Inštitútu zdravotnej politiky pri ministerstve zdravotníctva.

Údaje sa týkajú len počtov zdravotníkov v nemocniciach. Deficit sestier sa bude pritom prehlbovať, analytici hovoria o tempe 2,4 až 14 percent ročne. V roku 2030 bude podľa nich chýbať až 10-tisíc sestier. Analýza ďalej ukázala, že len 44 % absolventiek bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo zostáva pracovať doma.

Ministerstvo zdravotníctva prišlo s návrhom, ako sestry udržať v nemocniciach. Tým, ktoré študujú, štát poskytne ročný príspevok 2 000 eur. Na oplátku sa sestry zaviažu, že zostanú pracovať vo svojom odbore šesť rokov.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru) svoj plán v stredu predstavila vláde, kde našla podporu. „Som si toho vedomá, že situácia nie je ideálna, preto ako jeden z mála ministrov zdravotníctva som prišla na vládu s tým, že nám chýba zdravotnícky personál a chceme ho riešiť a prvé kroky sme už spravili,“ povedala Kalavská.

Komora sestier považuje návrh za nekoncepčný

Peniaze na štipendiá sú už vyčlenené, pôjdu z rozpočtu ministerstva školstva. „Je na to určených 2,7 mil. eur,“ upresnil štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák (Most-Híd) s tým, že pristúpia k zmene fondu na podporu vzdelávania. „To znamená, že musíme vytvoriť nový štipendijný program,“ poznamenal. Príspevky sa podľa neho začnú vyplácať v druhej polovici tohto akademického roka.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek považuje tento návrh za nekoncepčný a demotivačný. Podľa nej to situáciu nezastablizuje. „Nie je to prijateľné, aby sestra musela odrobiť šesť rokov za to, že dostane šesťtisíc eur za tri roky. Znamená to, že sestry tu musia zostať dvakrát toľko, čo do nich štát investuje,“ reagoval šéf kancelárie komory Milan Laurinc. Ak bude podľa neho zdravotníčka chcieť odísť do zahraničia, tak tieto peniaze oželie.

Odbory: Situácia je neudržateľná

Sestry sú podľa Laurinca prepracované, vyhorené, sú na ne stále sťažnosti, nie sú ochotné robiť ani za nadčasy, ktoré sú preplácané. „Mávajú s nami, asi je potrebný radikálnejší prístup sestier, čo sa aj časom stane, pretože sestry to prestane baviť. Už sme si raz skúsili silnejšie kroky, napríklad výpovede. Určite sa tomu nemôžeme vyhnúť a možno tomu nebudeme chcieť ani zabrániť,“ doplnil Laurinc.

Podľa Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek je situácia sestier a pôrodných asistentiek neudržateľná. Ich priemerný vek je okolo 50 rokov a mnohé sú pred dôchodkom. „Je alarmujúce, že si kompetentní nevšímajú dlhodobé a kritické znižovanie počtov personálu pri pacientoch, čo má prirodzene následky na zdraví obyvateľstva,“ zdôraznila šéfka združenia Monika Kavecká. Pripomenula údaje z OECD, podľa ktorých patrí Slovensko medzi krajiny s najnižším počtom sestier na tisíc obyvateľov. Sestry podľa nej prestanú odchádzať do zahraničia a iných odvetví, ak dostanú primerané ohodnotenie. "Podporujeme návrhy na zvýšenie platov sestier a pôrodných asistentiek,“ povedala.

Sestry najprv žiadali, aby bol ich plat na úrovni priemernej mesačnej mzdy, to znamená 912 eur. Dnes chcú aspoň 1 600 eur. V súčasnosti je mzda sestry na úrovni 0,81-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, v hrubom to je 738 eur mesačne. Sestry ešte dostávajú príplatky za nadčasy, špecializáciu či funkciu.

Kalavská hovorí o dvoch rokoch

Kalavská uviedla, že si uvedomuje, že sa s platmi pohnúť musí. „Javí sa nám, že v priebehu dvoch rokov by sme mohli zvýšiť plat sestrám aj ďalším zdravotníckym pracovníkom o desať percent,“ poznamenala.

Laurinc poukázal, že rezort sľuboval zvýšenie platov sestier už tento rok. „Ak to bude v priebehu dvoch rokov, tak tomu rozumiem tak, že tesne pred voľbami sa bude navyšovať sestrám mzda? Toto mohla ministerka povedať napriamo, že by si sestry mohli prilepšiť pred voľbami 2020,“ myslí si šéf kancelárie komory.