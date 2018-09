Slovenskú armádu posilní 25 húfnic Zuzana 2, vyrobí ich Konštrukta Defence

Štátny podnik Konštrukta Defence do roku 2022 vyrobí pre Ozbrojené sily SR 25 modernizovaných delostreleckých systémov Zuzana 2 v hodnote do 175 miliónov eur.

Ich nákup schválila ešte v máji slovenská vláda. Slovenský obranný priemysel tiež zabezpečí výrobu 88 bojových obrnených vozidiel, pričom cena jedného bude nižšia ako štyri milióny eur. Na pôde podniku Konštrukta Defence v Dubnici nad Váhom o tom informoval minister obrany Peter Gajdoš. Ozbrojené sily tak podľa neho zabezpečia podporu domáceho obranného priemyslu a obnovu zbrojárskej výroby na Považí.

Minister Gajdoš je presvedčený, že produkty slovenských zbrojárskych podnikov budú úspešné aj na zahraničných trhoch. Podľa generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany Jána Hoľka je o zbraňový systém Zuzana 2 už teraz veľký záujem v zahraničí.

V podnikoch skupiny DMD group na Považí takáto produkcia zvýši zamestnanosť o 150 –300 ľudí a v dodávateľských spoločnostiach o ďalších päťsto ľudí. Keďže podniky potrebujú kvalifikovaných strojárskych pracovníkov, Hoľko predpokladá, že ich získajú z iných podnikov, napríklad aj z automobiliek, alebo si ich pripravia v spolupráci so strednými školami. Do obranného priemyslu by ich mala prilákať stabilita a aj plat. Ako príklad uviedol opravárenský podnik LOT Trenčín, kde priemerný plat presahuje tisíc eur a fluktuácia je tam na veľmi nízkej úrovni.

Podniky DMD Group budú podľa generálneho riaditeľa Vladimíra Ďuriša potrebovať predovšetkým technológov a konštruktérov, čo sú momentálne vo všeobecnosti nedostatkové odbornosti.