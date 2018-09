Šéf Finančnej správy Imrecze: Nedostal som ponuku viesť rezort financií

Súčasný prezident Finančnej správy František Imrecze nedostal ponuku, aby v kresle ministra financií nahradil Petra Kažimíra (Smer), ktorý by sa údajne mohol presunúť do Národnej banky Slovenska (NBS) na post guvernéra. Imrecze tiež vylúčil, že by o tejto možnosti s niekým rokoval.