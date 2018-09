Pellegrini: Voľba ústavných sudcov ovplyvní charakter hodnôt a slobody

„Bude to vážna voľba. Uvedomujem si zároveň, ako veľmi závisí osud ľuďmi žitej demokracie od spôsobu fungovania nevolenej moci ústavných súdov v našej Európe,“ poznamenal Pellegrini.

Pripomenul taktiež dobré vzťahy s cirkvou, uzákonenie manželstva ako zväzku muža a ženy ústavnou väčšinou v parlamente a tiež odmietavý postoj k Istanbulskému dohovoru. „Jasne sme sa vyjadrili a my v tejto línii pokračujeme a tak trochu nerozumiem všetkej tej hystérii okolo Istanbulského dohovoru,“ skonštatoval Pellegrini. Ubezpečil, že vláda sa snaží postupovať tak, aby chránila kultúrne i duchovné dedičstvo a presadzovala legislatívu, a to v súlade so zdravým rozumom, so zreteľom na dobro a bezpečnosť štátu.

Ochrana náboženskej slobody

Nevyhol sa ani podľa neho najvážnejším problémom politickej súčasnosti. Za najzávažnejšie považuje plnohodnotnú ochranu náboženskej slobody v Európskej únii (EÚ), osobitne ochranu prenasledovaných náboženských menšín na Blízkom východe. „Som rád, že spoločne zdieľaná hodnota pravdy umožňuje otvorene hovoriť naživo o naliehavých problémoch politickej súčasnosti,“ doplnil Pellegrini.

Poukázal taktiež na kardinálne piliere budovania spoločnosti, ktorými sú hodnota slobody a demokracie a pravda, stojace v ostrom protiklade s totalitným režimom. Zabúdať podľa premiéra netreba ani na dôstojnosť každého človeka. „Ak by sa akákoľvek nová spoločnosť mala budovať na morálnej dekadencii, utilitalizme, nihilizme, konzumizme, egoizme či na bezbrehom trhu, tak je vopred odsúdená na neúspech,“ zdôraznil Pellegrini. Znepokojivé tiež podľa neho je aj vytrácanie sa zmyslu pre rozmanité kultúrne a duchovné dedičstvo minulosti či problémový pojem mladšej generácie v súvislosti s národnou a občianskou hrdosťou.

Aká je téma konferencie?

Hlavnou témou dvojdňovej konferencie biskupov východnej a strednej Európy je pravda a viera života, hovoriť sa má aj o ľudskej dôstojnosti. Prvým posolstvom má byť rešpektovanie autonómie krajín strednej a východnej Európy v kultúrnych a etických otázkach, pokiaľ ide o vzťah k EÚ a európskym inštitúciám. Druhé posolstvo sa má týkať prejavenia solidarity k migrantom, ktorí vstúpili na územie EÚ a sú v migračných centrách v Taliansku či Grécku a výzva na spoločnú pomoc v rámci možností. Tretím odkazom má byť väčšia emancipácia strednej a východnej Európy ako regiónu v rámci EÚ.