Chaos s čipovaním psov

Kým lekári hovoria o tom, že do desiatich eur nie sú zarátané výkony ako zápis zvieraťa do registra či náklady za materiál, a preto si ich môžu spoplatniť, ministerstvo túto sumu považuje za konečnú. V praxi teraz panuje chaos. Veterinári čakajú od štátneho ústavu vysvetlenie. Čipovanie bolo do septembra nepovinné, v závislosti od regiónu majiteľov psov vyšlo od 15 eur vyššie. Všetko zmenila novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá určila limit 10 eur. Podľa nej by tak veterinári mali ísť s cenami dole. Novela však nespresňuje, aké úkony sa v 10 eurách skrývajú. A v tom je celý problém.

Rešpektujeme hranicu 10 eur za úkon čipovania, a zvlášť účtujeme cenu materiálu. V konečnom dôsledku návšteva kvôli čipovaniu vyjde na 15 eur. Pavel Remiar z Veterinárnej ošetrovne v Brezne

Lekári v regiónoch čakajú na jasné slovo od Komory veterinárnych lekárov, pretože nevedia, čo môžu účtovať a čo nie. Prezídium komory zasadalo tento utorok. Spýtali sme sa prezidentky komory Silvie Štefákovej, či sa tejto téme venovali a ako budú lekárov inštruovať. „Nemáme ešte odpoveď. Toto sú otázky pre predkladateľov zákona. Nemáme vykonávacie vyhlášky a vysvetlenia od štátnej správy a predkladateľov zákona k otázkam, na ktoré sa pýtate. My sme dostali len príkazom ho vykonať,“ reagovala prezidentka komory.

Vysvetľujúce vyhlášky k novele pripravoval Štátny veterinárny a potravinový ústav. Denník Pravda ho oslovil s tým, čo všetko zahŕňa poplatok 10 eur a či si lekári môžu spoplatniť výkony súvisiace s čipovaním, ako je prehliadka psa alebo zápis do registra. Ústav sa však označovaniu zvierat nevenoval. „Štátny veterinárny a potravinový ústav nepripravuje vyhlášku k časti, ktorá sa týka ceny za čipovanie. Ostatné vykonávacie vyhlášky k novele zákona o veterinárnej starostlivosti sme zaslali na ministerstvo pôdohospodárstva a podľa informácií z rezortu by mali byť do konca septembra schválené,“ uviedla Paulína Kojnok z kancelárie ústredného riaditeľa veterinárneho ústavu.

S otázkou, kto urobí lekárom výklad zákona, sa Pravda obrátila na agrorezort. Podľa neho je všetko jasné, veterinár nesmie pýtať viac ako 10 eur. „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nie je oprávnené rokovať o zmene sadzby. Podľa našich analýz je cena za začipovanie vo výške 10 eur adekvátna a pokryje veterinárnym lekárom náklady spojené s úkonom,“ vysvetlil Michal Feik z tlačového odboru ministerstva.

Veterinárny lekár Štefan Szakall zo Senca chce, aby boli veci priamo pomenované. Súčasný stav vníma ako plný neistoty. „Mám rád priame veci, a nie, že to môže byť tak i tak. Zatiaľ je cena 10 eur, ale komora veterinárnych lekárov nám ešte nestanovila, či je minimálna alebo maximálna. Je predsa voľná tvorba cien,“ pripomenul. Myslí si, že by malo záležať na zodpovednosti veterinárov, koľko sa rozhodnú vyberať. „Náklady na prax sú v regiónoch rozdielne, najmä ceny prenájmov,“ poznamenal lekár, ktorý očakáva výklad ceny za čipovanie od stavovskej organizácie.

„Rešpektujeme hranicu 10 eur za úkon čipovania, a zvlášť účtujeme cenu materiálu. V konečnom dôsledku návšteva kvôli čipovaniu vyjde na 15 eur. Je na každom doktorovi, či si účtuje ešte evidenciu a klinickú prehliadku psa. Tá však musí byť,“ povedal Pavel Remiar z Veterinárnej ošetrovne v Brezne. V jeho ambulancii sa tento týždeň zvýšil počet ľudí, ktorí prichádzajú so psíkmi na čipovanie.

Lekár z východného Slovenska, ktorý si neželal uviesť meno, sa tiež dovoláva, aby sa k problémom s čipovaním a evidenciou vyjadrili kompetentní z Komory veterinárnych lekárov a štátnej veterinárnej správy. Podľa neho sa v regióne neúmerne zapĺňajú útulky túlavými psami. Mieni, že namiesto začipovania psov sa nezodpovední majitelia zvierat zbavujú. Cenu čipovania 10 eur rešpektuje, ale považuje ju za nízku, pretože nezohľadňuje časovú náročnosť registrácie do systému, nevyhnutnú pri čipovaní.

Agrorezort tvrdí, že sa v najbližšom čase zameria na informovanie verejnosti. „Odpovedáme na konkrétne otázky obyvateľov prostredníctvom sociálnych sietí, informujeme na internetovej stránke www.minagri.sk, ako aj prostredníctvom informačného e-mailu info@ land.gov.sk,“ uzavrel rezort. Novela rieši starostlivosť o zvieratá, ich ochranu. Vyplýva z nej povinnosť evidencie psov, čo má zabrániť nelegálne množeniu psov. Podľa nej už zviera nie je definované ako vec, ale ako živá, cítiaca bytosť, túto zmenu privítala celá verejnosť.

Majiteľ psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný dať zviera začipovať najneskôr do 31. októbra 2019. Po tomto termíne nebude môcť veterinár psa ošetriť, ak nepôjde o vážne ohrozenie zdravia. Výnimku z označenia majú staré psy, ale iba vtedy, ak nemenia majiteľa. Veterinár musí do 24 hodín od začipovania psa zaevidovať do registra spoločenských zvierat, Ak majiteľ neoznačí svojho psa, hrozí mu pokuta 50 eur, ak túto povinnosť zanedbá podnikateľ alebo firma, sadzba je od 400 do 3 500 eur. Pokutu od 300 eur do 800 eur určil zákon tým, ktorí nenahlásia údaje o novom vlastníkovi psa, alebo ak nenahlásia úhyn registrovaného psa.