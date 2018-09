Prieskum: Voľby by vyhral Smer, nasleduje SaS a SNS

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom augusta a začiatkom septembra, vyhrala by ich strana Smer so ziskom 21,2 percenta.

Ako druhá najsilnejšia by skončila SaS, ktorú by podporilo 16 percent respondentov. Tretia by skončila SNS s 10,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov uskutočnila agentúra AKO v dňoch 30. augusta až 5. septembra.

Podľa výsledkov by sa do parlamentu dostalo spolu osem strán. Smer by získal 36, SaS 27 a SNS 18 mandátov. Za národniarmi by so ziskom 9,5 percenta a 16 mandátmi skončilo hnutie Sme rodina – Boris Kollár.

Nasleduje OĽaNO-NOVA s 9,4 percentami hlasov a 16 kreslami. Šiesta by skončila ĽSNS, ktorá by so ziskom 8,6 percenta obsadila 14 kresiel. O jedno kreslo menej by získalo KDH s 7,6 percenta. Do parlamentu by sa dostal aj Most-Híd s 6,3 percenta a desiatimi kreslami.

Pred bránami parlamentu by zostalo Progresívne Slovensko, ktoré by podľa prieskumu volilo 4,6 percenta opýtaných. Tri percentá respondentov by volilo SMK-MPK a 2,3 percenta opýtaných by dalo svoj hlas strane Spolu – Občianska demokracia. Ostatné strany by nezískali ani percento hlasov.

Súčasná vládna koalícia by podľa prieskumu získala 64 kresiel. Oproti výsledkom rovnakej agentúry zo začiatku augusta si z parlamentných strán najviac pohoršilo hnutie Sme rodina – Boris Kollár, ktoré stratilo 0,8 percenta. O jedno percento si pohoršila aj mimoparlamentná Spolu – Občianska demokracia. O jedno percento si, naopak, polepšilo hnutie OĽaNO-NOVA.

Agentúra AKO realizovala prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania. Respondentom položila otázku „Ak by sa tento víkend konali voľby do Národnej rady SR, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí“. Z prieskumu tiež vyplynulo, že voliť by nešlo 9,3 percenta opýtaných, Komu dať svoj hlas nevedelo 16,1 percenta opýtaných a 0,7 percenta respondentov odmietlo prezradiť, koho by volili. Hlasy v prieskume teda rozdelilo 73,9 percenta respondentov.