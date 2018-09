Poplatky za objednanie u lekára sa vyberajú aj v súčasnosti, tvrdí SaS

Tímlíderka strany pre zdravotníctvo Janka Cigániková zdôvodnila toto tvrdenie osobnou skúsenosťou, keď kontaktovala viacerých špecialistov. K nim sa však pacient musel objednať cez portál, ktorý si účtoval poplatok. Pri niektorých lekároch sa nedalo ani počkať v čakárni na vyšetrenie, pretože len objednávali. Podľa Cigánikovej sa tak porušuje zákon.

Strana vidí len dve riešenia. Buď to bude prísnejšia kontrola a pokutovanie lekárov, alebo sa pacientom umožní, aby sa mohli legálne objednať na vyšetrenie u lekára. SaS sa opiera o údaje Národného centra zdravotníckych informácií, z ktorých v roku 2016 vyplývalo, že 75 % oslovených má o túto službu záujem. Prieskum sa týkal všetkých vekových skupín.

Preto predložili novelu zákona, ktorá má umožniť pacientom objednať sa u lekára na konkrétny termín za maximálne 10 eur. Rozsah takto vyhradených ordinačných by mal byť najviac 5 ordinačných hodín týždenne. „Od návrhu zákona možno očakávať skvalitnenie života a možnosť lepšieho manažmentu času najmä pracovne zaneprázdnených pacientov,“ uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, o ktorej majú v septembri rokovať v parlamente.

V ambulanciách nie je možné vyberať žiadne poplatky okrem poplatkov, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi, reagovalo ministerstvo zdravotníctva. „Poskytovanie zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia ani objednanie sa na vyšetrenie nie je možné podmieňovať poplatkom,“ uviedla v reakcii hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Kto napriek tomu vyberá poplatky, vystavuje sa riziku pokuty. Ako spresnilo ministerstvo, príslušný samosprávny kraj uloží pokutu až do výšky 16 596 eur komukoľvek, kto akýmkoľvek plnením podmieňuje objednanie osoby na vyšetrenie, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia, alebo kto akýmkoľvek plnením podmieňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

„Prax ukázala, že niektorí poskytovatelia v minulosti našli spôsob, ako systém obchádzať, iní vyberajú poplatky v rozpore so zákonom,“ pripustila Eliášová. Dnes podľa nej fungujú rôzne informačné, resp. objednávacie systémy, využívajú ich viacerí poskytovatelia aj bezplatne, aby skvalitnili manažment pacientov, no sú aj spoplatnené. „V poriadku je to, ak ide o spoplatnenie dodatočných služieb pre pacientov, napríklad ak ide o call centrum, konzultácie po telefóne či SMS notifikáciu. Pacient na báze dobrovoľnosti môže mať zmluvnú možnosť využívať služby, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti ani službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zákona,“ zhrnula hovorkyňa.

Lekári podľa zákona nemôžu žiadať úhradu za objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas, vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu, vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu, potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka, ani za výmenný lístok k špecialistovi či prednostné ošetrenie. Pacienti neplatia ani za klimatizáciu v čakárni, či za hygienické návleky.

Naopak, lekári môžu žiadať úhradu za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Ide napríklad o potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, či na zbrojný pas.