Vitaj neskoré leto! Teploty opäť môžu dosiahnuť tridsiatky

„Čaká nás veľmi príjemná sobota a nedeľa, bude teplo, no nie príliš horúco. Na najteplejších miestach Slovenska sa denné teploty vyšplhajú nad 25 stupňov,“ konštatuje klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavol Faško. Počasie sa nezmení ani počas týždňa a teploty ešte pôjdu nahor. Veľmi príjemný by mal byť aj nasledujúci víkend.

Okolo stredy či štvrtka by sa na niektorých miestach Slovenska mohli opäť vyskytnúť aj teploty nad 30 stupňov. Zatiaľ posledný tropický deň v tomto roku bol na Slovensku nameraný v pondelok 3. septembra, keď teplota v obci Orechová vo východnej časti nášho územia dosiahla hodnotu 32,2 stupňa.

„Za oteplenie vďačíme azorskej tlakovej výši, ktorá bude svoj výbežok vysúvať nielen do Škandinávie a severovýchodnej Európy, ale aj smerom do strednej Európy, čo prinesie stabilitu v počasí,“ poznamenáva klimatológ. Budú aj jasnejšie noci, čo spôsobí výskyt ranných hmiel a inverzie. Faško pripomína, že teplo, ktoré je pred nami, sa ešte nedá považovať za tzv. babie leto a skôr by ho charakterizoval ako neskoré leto. K ochladeniu by u nás malo dôjsť až v treťom septembrovom týždni.

Počasie týchto dní je ako stvorené pre hubárov, ktorých čaká doslova žatva. Faško ju pripisuje ideálnej klíme posledných dní, keď najskôr veľa napršalo a potom dážď vystriedalo teplo a slnko. „To sú úplne ideálne podmienky na rast húb,“ podčiarkol.

Prehánok a búrok sa v ďalších dňoch báť nemusíme. Určite nebude pršať v takom rozsahu ako minulý víkend a začiatkom týždňa. Podľa Faška na západnom Slovensko bolo viac meracích staníc, kde za dva dni spadlo viac ako 100 milimetrov daž­ďa.

Hlavné mesto prežívalo minulý víkend dažďovú apokalypsu. Faško podotýka, že v sobotu a nedeľu v Bratislave na Kolibe spadlo 91,3 milimetra dažďa. Rekord však drží rok 1997, keď na Kolibe spadlo 6. a 7. júla až 146 milimetrov zrážok.

Najviac vody z oblakov sa počas uplynulých dní lialo vo východoslovenskej obci Buzica juhovýchodne od Košíc, kde 3. septembra napršalo 87,2 milimetra dažďa. Faško zdôrazňuje, že z toho až 79 milimetrov spadlo v priebehu dvoch hodín. Búrky a blesky spôsobili na východnom Slovensku aj požiare rodinných domov. O strechy nad hlavou prišli majitelia rodinných domov v Štrbe v okrese Poprad, v Štítniku v okrese Rožňava a v obci Ovčie v okrese Prešov.