Policajný šéf zatiaľ nebude mať určenú dĺžku mandátu. Budeme debatovať, tvrdí premiér

"Do parlamentu pošleme neutrálny návrh, aby medzi prvým a druhým čítaním vznikol priestor na debatu, či a v akej dĺžke má byť funkčné obdobie šéfa polície,“ ozrejmil Pellegrini. Premiér opätovne zdôraznil, že prioritou pri výbere nového policajného prezidenta nemá byť procesný postup, ale to, aby výber vygeneroval kvalitného odborníka.

"Dôležité je, aby sme vybrali dobrého a morálneho človeka, ktorý si bude dobre robiť svoju prácu. A nech je potom vo svojej funkcii aj 25 rokov,“ zdôraznil Pellegrini.

V diskusnej relácii sa tiež vyjadroval k návrhu zmien na výber ústavných sudcov. Priznal, že turbulentná diskusia i oponentné názory môžu napokon dospieť do situácie, keď bude hroziť, že noví sudcovia zvolení nebudú a Ústavnému súdu (ÚS) bude hroziť znefunkčnenie. Pellegrini však uistil, že k takejto situácii reálne nedôjde.

Problém s ústavnými sudcami

„Za vládu môžem povedať, že budeme pozorne sledovať situáciu okolo výberu ústavných sudcov, a ak by hrozilo znefunkčnenie ÚS, s parlamentom prijmeme opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu,“ vyhlásil Pellegrini. V prípade samotného návrhu vidí medzi prvým a druhým čítaním v parlamente ešte priestor na diskusiu a prípadnú modifikáciu predloženej verzie. „Návrh však sprísňuje doterajší systém a znamená kvalitatívny posun,“ zdôraznil premiér.

V súvislosti s prípadnými ústavnými zmenami je Pellegrini i pozitívne naklonený myšlienke, aby sa do základného zákona dostalo znovu okresanie výrokovej imunity. "Nemalo by byť nikomu dovolené, aby slobodu slova zneužíval na výroky, ktoré popierajú holokaust, základné ľudské práva, šíria neznášanlivosť a nevraživosť,“ zdôraznil. Smer je podľa neho pripravený takýto návrh podporiť. "Odmietanie xenofóbie, extrémizmu a rasovej neznášanlivosti je v základnej programovej výbave Smeru, nemáme problém niečo také podporiť,“ povedal.

Zákon o stranách

Novela zákona o politických stranách nerieši kľúčové problémy, skôr ďalšie problémy pridáva, povedala predsedníčka poslaneckého klubu opozičného hnutia OĽaNO v NR SR Veronika Remišová. Návrh, iniciovaný vládnou SNS, považuje za premárnenú príležitosť.

„Súhlasím s tým, že je potrebné zlepšiť politickú kultúru a zmeniť to, ako politické strany fungujú, no to tento návrh nesleduje,“ uviedla Remišová. Podľa nej by mal mať takýto návrh snahu zmeniť to, aby sa politické strany nevenovali prioritne obsadzovaniu lukratívnych a dôležitých miest v štátnej a verejnej správe svojimi nominantmi. Zákon podľa nej nerieši ani netransparentné financovanie politických strán. Naopak si myslí, že navrhovaná novela prináša riziko, že bude dochádzať k zneužitiu citlivých údajov.

„Ak mali predkladatelia úprimný záujem urobiť efektívnu novelu, mali sme si sadnúť koalícia a opozícia spolu a identifikovať to, čo nefunguje a čo je potrebné zlepšiť,“ uviedla. Myslí si, že návrh je skôr úsilím predsedu SNS Andreja Danka čeliť faktu, že v regulárnom politickom boji nedokáže OĽaNO poraziť. Remišová avizovala, že v parlamente predložia "Obyčajní“ viaceré pozmeňujúce návrhy.

Nedomyslené obedy zadarmo

V diskusii sa tiež vyjadrovala k ekonomickým návrhom, s ktorými prišli strany vládnej koalície. Zámer poskytnúť deťom v školách obedy zadarmo je podľa Remišovej nedomyslený. “Nerieši problém s tým, že veľa škôl nemá jedáleň, nerieši ani kvalitu jedla v školách a samozrejme nepamätá ani na deti, ktoré potrebujú upravenú stravu,“ upozornila Remišová. "Ak chce štát naozaj rodičom a deťom pomôcť, mal by zvýšiť rodinné prídavky,“ mieni.

Za adresný nepovažuje ani zámer poskytovať rekreačné poukazy pre zamestnancov. „Je to selektívny návrh, ktorý sa nedotkne všetkých zamestnancov a ani živnostníkov, ktorí tiež vytvárajú hodnoty,“ povedala Remišová. Návrh nesmeruje podľa nej ani k druhému deklarovanému cieľu – podpore domáceho cestovného ruchu v regiónoch. “Ak v niektorých, ako je napríklad Gemer, hoci je to krásny región, budú naďalej chátrať pamiatky a chýbať infraštruktúra, poukážky nepomôžu, ľudia tam s nimi nepôjdu,“ upozornila.