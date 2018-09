Kažimír požiadal Imreczeho, aby vystúpil v parlamentnom výbore, kde má vysvetliť správu OLAF

Mal by informovať o situácii týkajúcej sa zistení Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), informovala riaditeľka tlačového odboru ministerstva financií Alexandra Gogová.

Rezort financií pritom pripomína, že správa OLAF je z konca roka 2017 a obdobnú správu zaslal aj ďalším krajinám, u ktorých identifikoval prípadné straty v colnom konaní. Malo by ísť napríklad o Maltu, Španielsko, Veľkú Britániu, Českú republiku, Maďarsko, či Grécko. Na Slovensku správa hovorí o úniku na cle pripadajúcom do rozpočtu Európskej únie z dôvodu podhodnotenia dovozov primárne z Číny v sume viac ako 300 mil. eur. Jej závery musí podľa ministerstva potvrdiť Európska komisia, pričom doteraz Slovensku nikto žiadny účet na platenie akejkoľvek pokuty súvisiacej so zisteniami OLAF nepredložil.

„Finančná správa s OLAF komunikuje. EK voči nám nezačala v tejto súvislosti žiadne konanie. Emotívne vyjadrenia predstaviteľov opozície vnímame preto iba ako ďalšiu snahu zneužiť situáciu a vyvolať dojem, že Slovensku niečo reálne hrozí,“ dodalo vo svojom vyhlásení ministerstvo financií.

Správu aktualizujeme.