Štátne nemocnice menia po rokoch postele

Prvých 70 postelí si včera prevzala Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Robotníci ich vykladali z auta a montovali za účasti predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer) a ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nom. Smeru). Premiér poznamenal, že ide o výraznú obnovu po mnohých rokoch. „Pre pacientov budú znamenať komfortnejšiu liečbu a pre zdravotníkov zlepšenie podmienok na ich prácu,“ povedal Pellegrini.

Nákup postelí a masívnu obnovu a rekonštrukciu ohlásil spolu s ministerkou Kalavskou pred niekoľkými mesiacmi. Podľa ministerky sa pri nákupe orientovali podľa potrieb nemocníc. „Najskôr sme sa všetkých spýtali, koľko nových postelí potrebujú,“ podotkla šéfka rezortu s tým, že k dispozícii sú štyri typy, ktoré postupne smerujú do nemocníc. „Všetky obsahujú aj antidekubitárne matrace, takže už nebudú potrebné ďalšie špeciálne podložky,“ doplnila. Staré postele zrepasujú a darujú sociálnym zariadeniam, kde je o ne záujem.

Premiér si pozrel nové lôžka na izbe na neurologickom oddelení, ležali na nich dvaja pacienti. „Často to tak býva, že na operačnej sále je špičková technika a špičkový lekár a potom vás dajú do izby na tridsaťročnú posteľ, a nakoniec trpíte viac, ako pri zákroku,“ mieni Pellegrini. Pacientov sa opýtal, ako sa im leží. Obaja si pochvaľovali. „Pán premiér, ale posteľami sa to nekončí?“ pýtal sa muž, ktorý si myslí, že zdravotníctvo by potrebovalo toho oveľa viac. Premiér ho ubezpečil, že do zdravotníctva prídu ešte ďalšie investície. Napríklad, konkrétne v petržalskej nemocnici sa chystajú na komplexnú výmenu okien.

„Zdravotné sestry sa o nás starajú, ich činnosť je zaslúžená a niekedy vyčerpávajúca,“ pripomenul pacient. Pellegrini ho ubezpečil, že urobia všetko pre to, aby boli lepšie ohodnotené. „Priorita je, aby nemocnice mali personál a aby sme boli schopní poskytovať pacientom zdravotnú starostlivosť. Ako by to bolo, keby sme mali pekné vynovené nemocnice, a nemal by tam kto pracovať,“ debatoval šéf vlády. Čas podľa neho ukáže, ako sa osvedčí štipendijný program na udržanie sestier v nemocniciach a ďalšie motivačné programy. Hlavná sestra Irena Dršková spresnila, že na oddelení majú 24 ľudí. „Naši pacienti sem prichádzajú opakovane s cievnymi problémami, priemerne tu strávia 5 až 7 dní, v niektorých prípadoch aj desať. Sestrám sa s novými posteľami na oddelení pracuje oveľa lepšie, ako to bolo predtým. Keďže pacienti sú ťažší a imobilnejší, vieme ich lepšie napolohovať a šetrí to aj nás,“ doplnila hlavná sestra.

Kovács: Keby sme mali o dvesto sestier viac, tak by sme boli nadšení

Šéf lekárskych odborov Peter Visolajský nové postele považuje za prínos pre pacientov. „Premiérovi odkazujem, že potrebujeme hlavne sestry, ktoré robia nielen ošetrovateľskú činnosť, ale aj sanitárske práce a upratovačky,“ nezabudol zdôrazniť Visolajský. Generálny riaditeľ univerzitnej nemocnice Juraj Kovács nechcel prezradiť, koľko sestier chýba v najväčšej nemocnici na Slovensku. Pripustil, že ich nie je dostatok. „Keby sme mali o dvesto sestier viac, tak by sme boli nadšení,“ uviedol Kovács. Nie je to však podľa neho len problém univerzitnej nemocnice, ale celého Slovenska aj Európy. „V prvom rade musíme zabezpečiť plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť, a tá zabezpečená je,“ poznamenal a podčiarkol, že pre nedostatok sestier nemajú zatvorené žiadne oddelenia ani kliniku. Plánované operácie boli v lete odkladané vraj pre dovolenky.

Denník Pravda v júni tohto roka upozornil, že tender na postele prebehol za podozrivých podmienok. Súťaž bola vypísaná dvakrát krátko po sebe, najskôr na sumu 19 mil. bez DPH v marci 2017, ktorú rezort zrušil. V júli ju vypísal opäť, ale už na sumu 28 mil. eur. Zvláštne mali byť aj ceny za postele v kategórii L2, ktoré pôvodne Národný ústav tuberkulózy nakúpil za jednotkovú cenu 819 eur, a ministerstvo za 1 415 eur.

Rezort vylučuje, že išlo o neefektívnu hospodársku súťaž. Pôvodnú súťaž z marca 2017 zrušil preto, že sa na nej nezúčastnil dostatočný počet uchádzačov. Navýšenie sumy v druhom tendri odôvodnil tým, že sa zmenil počet nákupu postelí v jednotlivých kategóriách. Viac bolo obstaraných elektronických lôžok oproti mechanickým. Preto bolo navýšená aj predpokladaná hodnota zákazky.