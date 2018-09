Lubyová: Prijatie novely zákona o SAV nemôže spôsobiť jej skryté zoštátnenie

Pokiaľ sa Slovenská akadémia vied (SAV) úplne netransformovala so splnením všetkých zákonných podmienok na verejnú výskumnú inštitúciu, neprešiel na ňu ani majetok. Povedala to ministerka školstva Martina Lubyová s tým, že "prijatie novely zákona o SAV nemôže spôsobiť skryté zoštátnenie, ako sa uvádza v liste od predsedu akadémie Pavla Šajgalíka."

SAV predložila zakladacie listiny, ale nie je zapísaná v registri, preto sa organizácie akadémie nachádzajú v právnom stave medzi založením a vznikom. Teraz za ňu koná jej zakladateľ, teda správu majetku v tomto období za svoje organizácie vykonáva akadémia ako zakladateľ, ktorá je sama rozpočtovou organizáciou – oprávneným správcom majetku štátu.

Parlament dnes bude hlasovať o novele zákona o SAV. Neprijatím novely by podľa Lubyovej pokračovala právna neistota SAV. „Nie je pravda, že pri budúcom vzniku verejných výskumných inštitúcií prestanú platiť všetky pracovné zmluvy. Pracovníci SAV sú tým zavádzaní. Ak rozpočtová/prís­pevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcim po dni zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanoví inak,“ vysvetlila šéfka rezortu školstva, pričom sa odvolala na Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. „Z toho vyplýva, že do dňa zrušenia doterajšieho ústavu akadémie je zamestnávateľom tento ústav a od nasledujúceho dňa akadémia – pracovná zmluva ako taká nezaniká,“ pokračovala Lubyová.

Podľa Lubyovej ak ministerstvo zastaví registračné konanie, ústavy SAV zostanú vo vákuu. Ústavy síce zmenili právnu formu na verejné výskumné inštitúcie, no žiadne práva ani majetok na ne neprešli, teda plnohodnotne nevznikli. „Je potrebné to riešiť, práve novela ich vracia do východiskovej právnej formy, v rámci ktorej sa môžu vykonať zmeny na právnu formu verejnej výskumnej inštitúcie v súlade s platným zákonom o verejnej výskumnej inštitúcii,“ uzavrela ministerka školstva.