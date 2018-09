Pellegrini: Slovensko podporuje vstup Rumunska do Schengenu i OECD

Slovensko plne podporuje vstup Rumunska do schengenského priestoru i Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Predseda vlády SR Peter Pellegrini to vyhlásil v utorok počas pracovnej návštevy v Bukurešti.

„Pre lepšiu ochranu Európskej únie je dôležité pokračovať v rozširovaní schengenského priestoru. Je žiaduce, aby sa hranice Schengenu posunuli čo najviac na juh. Preto Slovensko zastáva názor, že ak niekto podmienky na vstup do Schengenu splní a preukáže svoju pripravenosť po technickej stránke, mal by byť do schengenského priestoru zaradený,“ povedal na spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou rumunskej vlády Vioricou Dancilaovou v Paláci víťazstva.

Pellegrini upozornil, že táto otázka by sa nemala zneužívať na politické ciele. „Považujem to za škodlivé pre bezpečnosť Únie,“ zdôraznil.

Slovenský premiér rovnako plne podporil ambície Bukurešti na vstup do OECD. Bratislava podľa jeho slov tiež oceňuje aktívnu prípravu Rumunska na predsedníctvo v Rade EÚ v prvom polroku 2019 a je pripravená odovzdať Bukurešti svoje skúsenosti s ním. Urobí tak aj z pohľadu svojho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4). Premiér preto zaželal Dancilaovej veľa síl do príprav na predsedníctvo v EÚ, ktoré bude sprevádzané brexitom i voľbami do Európskeho parlamentu.

Svoju návštevu považuje Pellegrini za ďalšie potvrdenie priateľských a nadštandardných vzťahov s Rumunskom. „Zdieľame spoločnú históriu,“ pripomenul a dodal, že Rumunsko bolo prvou krajinou na svete, ktorá 18. decembra 1992 uznala samostatnú Slovenskú republiku. Pri tejto príležitosti ocenil taktiež postoj Rumunska k slovenskej minulosti. Spomenul zásluhy rumunskej armády počas druhej svetovej vojny i neúčasť rumunských jednotiek na vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa v roku 1968.

Rumunsko je pre Slovensko podľa šéfa slovenskej vlády aj významným hospodárskym partnerom. Aktuálne sa nachádza na 11. mieste v hospodárskom exporte Slovenska a má stále rastúcu tendenciu. Vzájomná hospodárska výmena dosiahla v minulom roku hodnotu 2,74 miliardy eur, objasnil. Pellegrini v Rumunsku zopakoval odmietavý postoj Slovenska k výstavbe plynovodu Severný prúd 2 (Nordstream 2), na ktorého budovanie majú obe strany rovnaký názor.

Šéfka rumunskej vlády Dancilaová pripomenula takmer 700 slovenských firiem aktívne pôsobiacich v Rumunsku. Premiéri hovorili aj o prítomnosti početných komunít krajanov žijúcich na území oboch krajín.

Dancilaová pripomenula tému spoločného boja proti medzinárodnému obchodovaniu s drogami. Osobitnú pozornosť venovali strategickým problémom v oblasti obrany, kde podčiarkli misie, na ktorých sa zúčastňujú rumunskí a slovenskí vojaci.

„Zhodli sme sa, že budeme podporovať vysokú úroveň medzivládnych vzťahov. A to na pozadí niektorých výnimočných historických momentov, ako sú 100. výročie vzniku oboch krajín, 25. výročie diplomatických vzťahov a 50. výročie od Pražskej jari,“ zhodnotila spoločné konzultácie so slovenským partnerom.

Dancilaová považuje za mimoriadne dôležité podpísanie protokolu o bilaterálnej spolupráci v oblasti inšpekcie práce. Je dôležitý najmä pre rumunských pracovníkov, ktorí sa angažujú na slovenskom pracovnom trhu. Prerokovali aj dohodu o spolupráci v oblasti školstva a kultúry, pretože so Slovenskom aktuálne spolupracuje 28 rumunských vysokých škôl.

Spoločnej tlačovej konferencii predsedov vlád Slovenska a Rumunska predchádzalo plenárne rokovanie delegácií.

V Rumunsku zároveň zástupcovia oboch strán podpísali už zmienené programy spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania a práce medzi ministerstvami školstva a práce SR a Rumunska na roky 2018–2020.

Pellegrini s delegáciou absolvuje v Bukurešti taktiež pracovný obed s premiérkou Dancilaovou, stretnutie s prezidentom Rumunska Klausom Iohannisom, predsedom Poslaneckej snemovne Liviom Dragneom a predsedom Senátu Calinom Popescom-Tariceanom.

V rámci oficiálnej návštevy Rumunska položí predseda vlády Pellegrini kyticu k buste Alexandra Dubčeka v parku pri kongresovej a koncertnej hale Sala Palatului v centre Bukurešti.