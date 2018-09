Kňaz čakal trest, dôvody biskupa ho však zarazili

Michal Lajcha "hľadí do budúcnosti".

Michal Lajcha "hľadí do budúcnosti". Autor: SITA/AP , Petr David Josek

Za otvorenosť dosť prísny trest. Katolíckeho kňaza z farnosti Kľak, Ostrý Grúň a Hrabičov v okrese Žarnovica Michala Lajchu, ktorý verejne kritizuje celibát aj škandály v cirkvi, suspendoval biskup Banskobystrickej diecézy Marián Chovanec. Dôvodom nebol kritický pohľad farára na celibát, o ktorom napísal aj knihu. Podľa diecézneho biskupa neslúžil veriacim denne sväté omše, neprišiel na dohodnuté stretnutie s ním. Kňaz skutočnú príčinu vidí vo svojej publikácii, o ktorej vrchnosť nechce hovoriť a to, že komunikoval s médiami bez povolenia úradu. Lajcha očakával postih a bol naň pripravený.

O tom, že Lajcha nemôže slúžiť ako kňaz, rozhodol biskup v piatok minulý týždeň. „Dňa 21.septembra dostal Michal Lajcha zákaz vykonávať úkony kňazskej služby, lebo dňa 10. septembra nedovoleným spôsobom opustil pracovné miesto vo farnosti Kľak a veriacim neslúžil denné sväté omše. Menovaný Michal Lajcha dňa 21. septembra bez udania dostatočného dôvodu neprišiel na dohodnuté stretnutie s diecéznym biskupom,“ uviedla vo svojom stanovisku kancelária biskupa Mariána Chovanca.

Bol to veľmi dobrý farár, pracovitý, s ľuďmi dobre vychádzal, komunikoval s každým, všetci s ním boli spokojní, teraz budeme iba smútiť. starosta obce Kľak Ľuboš Haring

Tento trest prišiel po tom, ako Lajcha otvorene kritizoval celibát. Napísal o tom knihu s názvom Tragédia celibátu – mŕtva manželka. Podľa neho by sa mal kňaz rímskokatolíckej cirkvi dobrovoľne rozhodnúť pre celibát a tiež by cirkev mala opäť svätiť ženatých mužov. „Kňazstvo a manželstvo je kompatibilné,“ myslí si mladý kňaz, ktorý je od piatku na úrade práce.

Lajcha odhaduje, že skutočným dôvodom jeho suspendácie je práve publikácia aj verejné prezentovanie v médiách. Kňazi s novinármi podľa neho otvorene môžu hovoriť až po tom, ako dostanú zvolenie od biskupa. Lajcha ho nemal. „Uvedomujem si, že toto som porušil viackrát, a preto som aj očakával sankciu,“ poznamenal s tým, že biskupský úrad nechcel prezentovať jeho knihu, ani otvorene o nej pred médiami hovoriť. Dôvody, ktoré uviedla kancelária biskupa, sa podľa neho nezakladajú na pravde. „Farnosť som vždy dokázal zabezpečiť, sväté omše odslúžili iní kňazi,“ povedal.

Kniha je podľa neho odborná, ani právnici biskupského úradu nemajú žiadne argumenty. Lajcha si myslí, že aj kvôli tomu sa s ním chcel biskup stretnúť. „Je pravda, že som naň nešiel, s pokorou priznávam, že som jednoducho nemal síl sa stretnúť zoči-voči biskupovi,“ objasnil dôvody neúčasti na stretnutí, ktoré mu vyčíta biskupský úrad. Kňaz vie, že nie je dokonalý a toto považuje za svoju slabosť. „Čo by chcel odo mňa biskup? Aby som robil pokánie, ale ja neľutujem, že som napísal tú knihu, ani že som hovoril s médiami,“ uviedol.

Mladý duchovný si len nedávno nechal potetovať chrbát a zverejnil to na sociálnej sieti. Ide o žalm v hebrejčine, ktorý plánoval už päť rokov. Za toto ho biskup tiež napomenul. Cirkevný analytik Imrich Gazda si nemyslí, že dôvodom suspendácie mladého duchovného je kritika celibátu. „Knihu nenapísal sám, jeho spoluautor nebol suspendovaný a tému celibátu otvoril aj samotný pápež František,“ myslí si Gazda. O konkrétnych dôvodoch nechcel hovoriť, podľa neho by iba špekuloval. „Tie by mal vysvetliť biskupský úrad,“ konštatoval analytik.

Starosta Kľaku Haring: Bol to veľmi dobrý farár, chýba nám

Konferencia biskupov Slovenska sa k farárovi Lajchovi vyjadrovať odmietla. Podľa hovorcu Martina Kramaru sa dohodli, že k tejto téme zaujme stanovisko Banská Bystrica, pod ktorú patrí farnosť Kľak, Ostrý Grúň aj Hrabičov. Kramara iba vysvetlil, že vo všeobecnosti možno povedať, že suspendovaný kňaz v podstate nemôže verejne pôsobiť v kňazskej službe, napríklad zastávať úrad farára, na osobnej rovine je stále kňazom, je však pozbavený úradu. „Zjednodušene povedané, suspendovaný kňaz je postavený "mimo služby“, zostáva však kňazom, nie je prepustený z klerického stavu," doplnil Kramara. Konkrétny rozsah práce môže podľa neho záležať od dekrétu, ktorý mu bol vystavený.

Starosta obce Kľak Ľuboš Haring hovorí, že mladý farár im chýba. „Bol to veľmi dobrý farár, pracovitý, s ľuďmi dobre vychádzal, komunikoval s každým, všetci s ním boli spokojní, teraz budeme iba smútiť,“ priblížil starosta. Omše v dedine slúžia iní kňazi už tretí týždeň. Medzi nimi bol aj Peter Baláž, ktorý je spoluatorom knihy o celibáte.

Myšlienky dobrovoľného celibátu chce Michal Lajcha šíriť ďalej. „V cirkvi zostávam naďalej a chcem byť v nej aktívny,“ dodal. Tvrdí, že nemá obavu o prácu, plánuje vydať ďalšiu knihu o komunikácii v cirkvi. Vyvracia tvrdenia, že by sa chcel oženiť. „Frajerku nemám, neplánujem ani sobáš,“ uzavrel a podotkol, že o tom informoval listom aj biskupa.