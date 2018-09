Haulík: Favorita medzi kandidátmi na prezidenta zatiaľ nevidím

„Do volieb už nie je ďaleko, no dnes nevieme povedať, kto môže postúpiť do druhého kola. V minulosti okruh favoritov málokedy presiahol počet troch-štyroch. Dnes tam nie je výrazný uchádzač,“ skonštatoval sociológ.

Sociológ Haulík sa nechcel vyjadrovať k tomu, či sa šéf SNS Andrej Danko na voľbách zúčastní a či by mohol uspieť, alebo nie. Sám Danko to zatiaľ odmieta. „Ale čo sa týka šancí, stranícki kandidáti sú medzi uchádzačmi až v druhej vlne. Treba si uvedomiť, že voľby sú väčšinové a preferencie strán sa pohybujú na zhruba 10, maximálne 20 percentách. Všeobecne platí, že sympatizanti príslušnej strany môžu jej lídra podporiť, ale proti nim sa celkom výrazne postaví oveľa väčšia skupina tých, ktorí s danou stranou nesympatizujú,“ nazdáva sa sociológ. Podľa jeho názoru si tak politické strany skôr pripravujú pôdu pre parlamentné voľby, než by mali skutočnú šancu. „To platí nielen pre Andreja Danka, ale pre lídra ktorejkoľvek politickej strany, ktorý sa rozhodne kandidovať,“ prízvukuje Haulík.

Haulík si myslí, že Smer nemá povinnosť postaviť vlastného kandidáta. „Keď sa na to pozrieme spätne, tak okrem Roberta Fica v prezidentských voľbách kandidáta nemávali. Gašparovič nebol kandidát Smeru. Možno to nakoniec dopadne tak, že podporia niekoho, kto nebude vyslovene stranícky kandidát,“ nazdáva sa Haulík. Doplnil, že síce ide o najsilnejšiu stranu, ale zároveň o stranu, ktorá polarizuje spoločnosť a veľa ľudí by už len z princípu jej kandidáta nevolilo. A to ani vtedy, ak by prišla s veľmi kvalitným adeptom.

Vyzbieranie potrebných 15-tisíc podpisov pod kandidatúru oznámil predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Zdolanie tejto povinnej hranice už oznámili advokátka Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), poslanec NR SR Milan Krajniak (Sme rodina), podnikateľka Bohumila Tauchmannová-Záborská (občianska kandidátka) a bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. Špekuluje sa aj o kandidatúre šéfa SNS Andreja Danka. Termín volieb zatiaľ nie je známy, konať by sa mali v prvom štvrťroku budúceho roka. Vyhlasuje ich predseda NR SR najneskôr 55 dní pred dňom ich konania.