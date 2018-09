Koho vyšle Smer do boja o Prezidentský palác?

„Sme strana, ktorá má povinnosť postaviť kandidáta v prezidentských voľbách,“ avizoval asi pred tromi týždňami šéf Smeru s tým, že o tom rozhodne tento mesiac predsedníctvo. Termín jeho rokovania podľa hovorcu strany Jána Mažgúta ešte nebol stanovený.

Podľa informácií Pravdy z hry stále nevypadlo meno ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smer). Hoci on kandidovať nechce, čo povedal aj pred niekoľkými mesiacmi v rozhovore pre Pravdu, niektorí straníci doňho neprestali vkladať nádej. „Osobne mám favorita pána ministra Lajčáka,“ povedal poslanec a člen predsedníctva Smeru Miroslav Číž, ktorý nevylučuje, že minister môže zmeniť názor. „Šanca je vždy. Ešte je ale čas, veď zatiaľ ani nie sú vyhlásené voľby. Predvolebná atmosféra sa bude nepochybne meniť, a tým pádom sa môže meniť aj názor pána ministra. Ten v súčasnosti nemá veľkú chuť ísť do vnútornej politiky, ktorá má parametre, aké má,“ mieni Číž.

V prípade, ak Smer nepresvedčí Lajčáka, ako možný kandidát sa v kuloároch spomína minister financií Peter Kažimír. I keď jeho meno sa viac skloňuje s funkciou nového guvernéra Národnej banky Slovenska. Špekuluje sa aj o premiérovi Petrovi Pellegrinim. Úvahy o účasti vo voľbách pripustil diplomat a bývalý minister zahraničných vecí za Smer Ján Kubiš, chcel by však byť občianskym kandidátom. Zo zoznamu adeptov vypadol eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý minulý týždeň oznámil svoju kandidatúru na post predsedu Európskej komisie.

Sociológ Pavel Haulík si myslí, že Smer nemá povinnosť postaviť vlastného kandidáta. „Keď sa na to pozrieme spätne, tak okrem Roberta Fica v prezidentských voľbách kandidáta nemávali. Gašparovič nebol kandidát Smeru. Možno to nakoniec dopadne tak, že podporia niekoho, kto nebude vyslovene stranícky kandidát,“ nazdáva sa Haulík. Doplnil, že síce ide o najsilnejšiu stranu, ale zároveň o stranu, ktorá polarizuje spoločnosť a veľa ľudí by už len z princípu jej kandidáta nevolilo. A to ani vtedy, ak by prišla s veľmi kvalitným adeptom.