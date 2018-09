Prezident Kiska sa v prejave v OSN zameria aj na zodpovednosť lídrov

Slovenský prezident Andrej Kiska sa vo svojom tohtotýždňovom prejave v rámci 73. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) zameria na zodpovednosť lídrov krajín, ako aj potrebu spájania sa v snahe riešiť globálne problémy. Avizoval to v pondelok novinárom počas svojej cesty do New Yorku.