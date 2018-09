Jasliam sa zjednodušia pravidlá

Zmeny prináša novela zákona o sociálnych službách, ktorú na septembrovej schôdzi schválil parlament. Reaguje na skúsenosti, ktoré od čias schválenia „jasličkového zákona“ v roku 2016 priniesol reálny život. Jej návrh predložili tri poslankyne – šéfka sociálneho výboru Alena Bašistová (nezaradená) a jeho členky Jana Vaľová (Smer) a Magdaléna Kuciaňová (SNS). Platiť by mala od novembra tohto roka.

„Pravdaže sme spokojní, veď novela vznikla aj z nášho podnetu. Vítame, že reflektuje praktické poznatky a upúšťa od niektorých zbytočne prísnych pravidiel. Akurát nás trápi, že možno prišla neskoro, viaceré zariadenia už medzitým zanikli, keďže neboli schopné splniť pôvodné požiadavky,“ zhodnotila predsedníčka Aliancie súkromných jaslí a škôlok Lucia Gomez.

Ťažiskom novely sú tri dôležité úpravy. Prvá ruší povinnosť, aby boli priestory jaslí a vstup do nich úplne bezbariérové. Tejto podmienke nedokázali vyhovieť najmä zariadenia, ktoré fungovali v rodinných domoch. V budúcnosti by však pre nové jasle mala byť už bezbariérovosť samozrejmosťou. „Požiadavka bezbariérovosti sa vlastne nevzťahovala na deti, ale skôr na rodičov s telesným postihnutím,“ pripomenula Gomez. Vyčíslila, že na vybudovanie vstupnej rampy pre vozičkára či na stavebné úpravy vnútri, kam rodič ani nemá prístup, treba okolo 15-tisíc eur. Ročný rozpočet menších jaslí je pritom asi 30-tisíc. „Mnohé staršie prevádzky neboli schopné odstrániť bariéry, preto ich museli zatvoriť,“ dodala.

Novela zmierňuje požiadavky na kvalifikáciu opatrovateľov detí. Dosiaľ zákon požadoval stredné odborné vzdelanie v oblasti starostlivosti o dieťa pedagogického, sociálneho alebo zdravotníckeho smeru. Kto ho nemal, musel ešte pred uzavretím pracovného pomeru v jasliach absolvovať akreditovaný kurz opatrovania detí. Po novom mu však postačí už aj vzdelanie s iným odborným zameraním, ako je starostlivosť o dieťa. „Podmienkou však bude, aby požadovaný kurz začal navštevovať do šiestich a absolvoval ho do dvanástich mesiacov od vzniku pracovnoprávneho vzťahu,“ spresnila predkladateľka novely, poslankyňa Bašistová.

„Mnohé vynikajúce opatrovateľky, preverené rokmi praxe, ktoré však vzdelanie ani kurz nemali, museli po schválení zákona v roku 2016 z jaslí odísť. Naopak, kurz v rámci rekvalifikácie ponúkali úrady práce aj nezamestnaným, ktorí k opatrovaniu najmenších nemali žiadny vzťah a túto prácu nikdy robiť nechceli,“ poznamenala šéfka aliancie, sama majiteľka súkromnej škôlky.

Tretia úprava ruší doterajšiu povinnosť jaslí vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu za poskytovanú sociálnu službu v čase, keď jeho dieťa nie je v zariadení prítomné. Výnimkou je len úhrada za stravu, ktorá sa naďalej vracať bude. „Jasle musia priebežne platiť nájomné, energie, mzdy. Uhrádzať poplatky len za dni, keď dieťa bolo v jasliach, to je čosi, ako neplatiť hypotéku počas dovolenky,“ vysvetlila Gomez.

Od svojho schválenia jasličkový zákon prešiel viacerými zmenami. Hneď po prijatí ho prezident Kiska odmietol podpísať, najmä z dôvodu, že jasle boli ako služba koncipované len pre zamestnaných rodičov, čo považoval za diskriminačné. V súčasnosti sa do nich už môžu dostať aj deti rodičov bez tohto štatútu, no len v prípade, že je to kapacitne možné. Priestorové podmienky pôvodne dovoľovali držať v jednej dennej miestnosti 12 detí, neskôr už 20. Vlaňajšia novela zase odstránila problémy s deťmi, ktorým „zle vychádzajú roky“, čo im umožňuje kontinuálny prechod z jaslí do škôlky.

V ďalšom skvalitňovaní zákona Gomez odporúča pokračovať cestou medzirezortnej spolupráce. Ako pripomína, zákon z predvlaňajška vrátil jasle ako zariadenie pre deti do troch rokov veku do legislatívy po dlhých rokoch, keď z nej po zmene politického režimu vypadli. „Aktuálne sú v gescii ministerstva práce ako sociálna služba. Kedysi však spadali pod rezort zdravotníctva – a ten by znovu mohol dostať slovo napríklad pri otázkach stravovania detí. A tiež, nestačí mať jasličkárov nakŕmených a vyspinkaných, musíme sa im postarať aj o vhodný program, vzdelávať ich na úrovni veku – do čoho by zase malo prehovoriť ministerstvo školstva,“ odporúča zástupkyňa prevádzkovateľov.

Aj ministerstvo práce sa k ďalším vylepšeniam stavia pozitívne. „Rezort vždy garantoval záujem reagovať na potreby, ktoré vyplynú z aplikačnej praxe jasličkového zákona. Nemáme záujem ohroziť už jestvujúce kapacity jaslí,“ uviedol hovorca Michal Stuška.