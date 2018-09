Škriepka o dresoch hokejistov neutíchla

V akých dresoch vykorčuľujú slovenskí hokejisti na budúcoročných majstrovstvách sveta, je otázne. Nové logo na dresoch sa nepozdáva ministerstvu školstva, ktoré hovorí o nedodržaní zmluvy o dotácii medzi hokejovým zväzom a štátom. Zväz tak môže prísť o sedemmiliónovú podporu. Rezort vnútra nový vizuál zas považuje za znevažovanie štátneho znaku. Hokejový zväz ustúpiť nemieni a tvrdí, že všetko je v súlade so zákonom aj so zmluvou.

Zmodernizované logá na dresoch národného tímu skritizoval minulý týždeň poslanec parlamentu a podpredseda SNS Anton Hrnko. Dvojkríž znázornený na troch hokejkách, ktoré pripomínajú originálne trojvršie z oficiálneho štátneho znaku, považuje za dehonestáciu štátneho symbolu a za porušenie sponzorskej zmluvy so štátom.

Ministerstvo školstva dalo poslancovi za pravdu. „Zo zmluvy o dotácii uznanému športu vyplýva, že Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) ako prijímateľ peňazí je povinný zabezpečiť, aby pri reprezentačných podujatiach športovci a ich realizačné tímy nosili na dresoch oficiálne označenie štátnej príslušnosti Slovenskej republiky,“ uviedol pre Pravdu odbor komunikácie školského rezortu. Pripomína, že pre toto označenie sa môže použiť aj názov štátu „Slovensko“ alebo v anglickom jazyku „Slovakia“ spolu so zobrazením štátneho znaku. Tlačový odbor doplnil, že za oficiálne označenie štátnej príslušnosti účastníkov reprezentačných akcií zodpovedá prijímateľ dotácie.

Ministerstvo v najbližších dňoch vyzve SZĽH, aby sa vrátil k štátnemu znaku. „Ak nedôjde k náprave daného stavu, rezort školstva môže pristúpiť ku kráteniu príspevku uznanému športu,“ upozornil tlačový odbor. Hokejisti potom môžu prísť o dotáciu na tento rok vo výške takmer 7,3 milióna eur.

Výhrady má aj rezort vnútra

Nespokojné je aj ministerstvo vnútra. Na zmenu loga nemal totiž zväz odobrenie od heraldickej komisie rezortu. „Momentálne prebiehajú rokovania medzi ministerstvom a zväzom, nakoľko by podľa nášho názoru mohlo ísť o znevažovanie štátneho symbolu,“ priblížila Michaela Paulenová z tlačového oddelenia ministerstva. Rezort vnútra nie je proti používaniu moderného vizuálu, musí sa to však diať v súlade so zákonom. Ako pripomenula Paulenová, v tomto prípade môže ísť o porušenie zákona o štátnych symboloch, podľa ktorého štátna reprezentácia musí na medzinárodných podujatiach používať štátny znak.

Hokejový zväz si logo nedá

Hokejový zväz tvrdí, že pravidlá neporušuje a nového loga sa vzdať nemieni. „Hráči, ktorí budú reprezentovať Slovensko na medzinárodných podujatiach, ako sú napríklad majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji či olympijské hry, budú mať aj naďalej na dresoch vyobrazený štátny symbol – vlajku Slovenskej republiky, ktorej súčasťou je aj štátny znak, čím bude dodržaný zákon o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní a tiež zmluva so štátom," vysvetlil pre Pravdu hovorca zväzu Peter Jánošík.

Dodal, že vlajka bude umiestnená na zadnej časti dresu, nad menovkou hráča. „Spomínaný zákon, ako ani žiadny iný zákon nezakazuje reprezentantovi byť označený okrem štátneho znaku aj inými grafickými vyobrazeniami, v tomto prípade novým logom SZĽH,“ zdôraznil Jánošík. Cieľom nového vizuálu bolo zjednotenie reprezentačných symbolov, keďže doteraz mali zväz a reprezentácia vlastné logá.

Hrnko aj napriek vysvetleniu zväzu názor nezmenil. „Logo spĺňa všetky parametre paródie na slovenský štátny znak,“ uviedol pre Pravdu poslanec. Proti vytvoreniu nového vizuálu hokejového zväzu poslanec nič nemá, nesmie však podľa neho zosmiešňovať oficiálny štátny symbol. „To, že dajú vlajočku dozadu, to je ešte horšie, ako keby tam nemali nič, lebo zákon o štátnych symboloch hovorí, že štátny znak nemôže mať druhoradé postavenie,“ dodal Hrnko. Minulý týždeň označil nové logo na sociálnej sieti za „paškvil“ a sklamanie. „Naše kopce nie sú vaše hokejky, tak ako ani dva chvosty českého leva nie sú hokejky!“ nešetril kritikou poslanec. Trvať preto bude na odobratí dotácie pre šport.

Zväzy preferujú na dresoch štátny znak

Prezident Slovenského tenisového zväzu Tibor Macko problém v modernizácii hokejového loga nevidí. Zdôrazňuje však, že je potrebné rozlišovať medzi logom a štátnym symbolom. „Znak je len jeden, logo je kompetencia každého subjektu, nezáleží na tom, či ide o športový zväz,“ vysvetlil Macko. Pri logu je podľa neho potrebné dať pozor, aby sa nepodobalo na logo niekoho iného či aby nepropagovalo násilie. „Dá sa vizuálne rozlíšiť, že nejde o štátny znak, ale o logo. Akonáhle do znaku vložím iné symboly, už to nie je štátny znak,“ mieni Macko. Podľa neho je na hokejovom zväze, či reprezentanti budú mať na sebe znak, alebo logo. Tenisový zväz využíva pri reprezentantoch len štátny znak. „Naši tenisti vystupujú v dresoch vo farbách slovenskej vlajky, ktoré sú doplnené nápisom Slovakia. Ak je to potrebné, dres obsahuje aj znak,“ priblížil Macko.

Štátnym symbolom sú označení aj reprezentanti v cyklistike. „Myslíme si, že na reprezentačné dresy patrí štátny znak, keďže ich nositelia reprezentujú konkrétnu krajinu, a preto na našich repre dresoch slovenský štátny znak máme,“ vyhlásil Peter Privara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky. „Ak je nový dizajn hokejových dresov myslený ako prezentácia nového loga alebo iného symbolu zväzu, ich použitie je v kompetencii samotného zväzu. Používanie štátneho znaku však upravuje zákon,“ pripomenul Privara.

Nový šat dostali aj českí reprezentanti

Zmenou na konci júna prešli aj dresy českého národného tímu, ktoré dostali kompletne nový dizajn. Na hrudi na rozdiel od posledných rokov nedominuje český štátny znak, ale logo Českého hokeja – hlava leva s korunou a nápis Česká republika v angličtine. V novom logu Českého hokeja sa objavujú tri české národné farby. Skladá sa z červeno-modrého nápisu Český hokej a bielej hlavy leva s korunou na nej, ktorý v tlame zviera puk. Nový vizuál aj v Česku zožal vlnu kritiky.