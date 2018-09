Devínska Kobyla ako hospodársky les? Absurdné, tvrdia ochranári

S podivnými výrubmi stromov po celom Slovensku akoby sa roztrhlo vrece. Najnovšie má rúbanie hroziť aj jedinečnej bratislavskej Devínskej Kobyle, ktorá územne patrí do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a časť z nej je národnou prírodnou rezerváciou so štvrtým stupňom ochrany. Občianski aktivisti sa obávajú "masívnych a necitlivých" zásahov do tamojších lesných porastov. Pod ich protestnou petíciou sa už nazbieralo takmer 800 podpisov.