Po protidrogovej akcii v okresoch Dunajská Streda a Galanta obvinili sedem osôb

Vyšetrovateľ obvinil sedem osôb, ktoré závažným spôsobom konania nedovolene vyrábali, zadovažovali, prechovávali a následne distribuovali omamné a psychotropné látky, marihuanu a metamfetamín. Ako informovala polícia na svojej facebookovej stránke, policajti prehľadali 26 domov, garáží, áut a záhrad. Zrušili pole, kde rástlo 68 rastlín marihuany, vysokých od 1,2 do 3,5 metra. Zaistili tiež viac ako tri kilogramy už spracovanej marihuany, ktorá by mala na čiernom trhu hodnotu od 33– do 49-tisíc eur. Okrem konope zaistili vyše 100 gramov pervitínu za približne 5,5 tisíca eur. Drogy už skúmajú znalci v kriminalistických laboratóriách.

Policajti zaistili aj kompletné vybavenie na pestovanie marihuany – lampy, výbojky, ventilátory, sušičku. Zaistili aj notebooky, mobilné telefóny, zatavené striekačky a digitálne váhy. Pri prehliadkach našli malorážku s tlmičom a optikou, hotovosť takmer 37-tisíc eur a 700-tisíc forintov. Všetci obvinení sú stíhaní väzobne. Drahomírovi SZ. (38), Pavlovi K. (48), Tomášovi O. (36), Mariánovi Š. (59), Petrovi T. (29), Zoltánovi CS. (34) a Dávidovi D. (31) hrozí trest na 10 až 15 rokov.

Niekoľko dní pred touto akciou policajti v Maďarsku zadržali a z drogovej trestnej činnosti obvinili tri osoby, ktoré sú už vo väzbe. Zaistili osem kilogramov hašiša, viac ako kilogram metamfetamínu, 100 litrov prekurzorov a laboratórium na jeho výrobu, pol kilogramu amfetamínu, tabletkovač na výrobu extázy a množstvo menších dávok rôznych drog.