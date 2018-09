Pellegrini: Smer bude pri zmene voľby sudcov ÚS rešpektovať rozhodnutie NR SR

Úvaha podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer) o takejto zmene bola podľa Pellegriniho na mieste. „Tá úvaha bola správna, ale nenašla podporu. Preto sme pripravení rešpektovať rozhodnutie Národnej rady,“ uviedol na tlačovej konferencii po skončení rokovania vlády.

Pravidlá výberu ústavných sudcov, ako ich predstavil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), považuje premiér za zmeny, ktoré spĺňajú požiadavky na sprísnenie voľby ústavných sudcov.

Zmena Ústavy SR a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov Ústavného (ÚS) SR sú v druhom čítaní. Poslanci môžu prichádzať so zmenami, ktoré by do noviel chceli zapracovať. Gál v materiáli deklaruje, že chce skvalitniť proces výberu kandidátov na ústavných sudcov. Dosiahnuť to chce sprísnením kvalifikačných predpokladov na ich vymenovanie.

Na zmenu ústavy treba aspoň 90 hlasov poslancov, teda ústavnú väčšinu. Koalícia tak bude potrebovať aj hlasy opozície. Diskusie budú prebiehať aj najbližší mesiac, o zmenách by mal parlament rozhodovať na októbrovej schôdzi.

Sudcov by mohol voliť priamo parlament

Smer už avizoval návrh, ktorým by chcel ministrom navrhnuté zmeny ešte upraviť. Spomínal možnosť, že by parlament volil priamo ústavných sudcov ústavnou väčšinou (90 hlasov), a nie kandidátov ako v súčasnosti. Podľa aktuálnych pravidiel parlament volí kandidátov, predkladá ich prezidentovi SR a ten z nich menuje tých, ktorých vyberie.

Predseda Mosta-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár už povedal, že v poslaneckom klube Mosta-Híd takýto návrh neprejde. Problém s návrhom Smeru má aj opozícia a prezident Andrej Kiska.