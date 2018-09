Premiér v novom logu SZĽH problém nevidí, vyzýva k pokojnému riešeniu

Predseda vlády SR Peter Pellegrini vyzval na rokovaní vlády verejnosť i kompetentných, aby upokojili vášne v prípade nového loga Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Premiérovi sa nezdá, že by na ňom bolo niečo zlé, no zároveň priznal, že nie je odborník na danú problematiku. Pellegrini si myslí, že Slovensko by sa aktuálne malo sústrediť najmä na čo najlepšiu organizáciu majstrovstiev sveta 2019 a nikto by sa SZĽH nemal vyhrážať odobratím dotácii, ktoré vyplývajú zo zákona o športe.