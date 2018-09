Sexuálne škandály cirkvi Slovensko neobišli

Od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 bolo v katolíckej cirkvi otvorených 17 procesov v kauzách zneužívania maloletých. Potvrdil to hovorca KBS Martin Kramara. Podľa jeho slov išlo väčšinou o maloletých, ktorí už prekročili vek 15 rokov. „Jedenásť procesov je už uzavretých: takmer všetky skončili prepustením z klerického stavu, teda ukončením akéhokoľvek pôsobenia kňaza v pastoračnej službe. Šesť prípadov je v tejto chvíli ešte otvorených, prebieha v nich vyšetrovanie alebo sa očakáva rozhodnutie kongregácie,“ povedal Kramara. Kongregácia pre náuku cirkvi je oficiálny vatikánsky orgán, ktorý rieši a trestá zneužívanie maloletých kňazmi.

Spomínanými 17 prípadmi sa zaoberali cirkevné orgány. Na otázku, či ich predstavitelia katolíckej cirkvi nahlásili polícii, Kramara jednoznačne neodpovedal. Skonštatoval len, že viacerými kauzami, za ktoré cirkev kňazov prepúšťa, by sa štátne orgány ani len nezaoberali, keďže malo ísť aj o situácie, keď mala mladistvá osoba viac ako 15 rokov a sex bol dobrovoľný. Predstavitelia kléru si však nemôžu informácie o sexuálnom zneužívaní nechať iba pre seba. „V prípade, že sa cirkevný hodnostár dozvie o trestnom čine mimo výkonu spovede, tak sa naňho vzťahuje zákonná povinnosť nahlásiť ho tak, ako je uvedené v Trestnom zákone,“ pripomenul prodekan pre rozvoj Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, profesor Tomáš Strémy. Ako ďalej objasnil, táto povinnosť platí pri už spáchaných, t. j. dokonaných trestných činoch. Trestný zákon prikazuje tým, ktorí sa o nich hodnoverne dozvedeli, oznámiť zločiny, za ktoré hrozí trest s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 10 rokov, prípadne korupčné trestné činy.

Za sexuálne zneužívanie maloletých do 15 rokov zákon udeľuje do 10 rokov väzenia, za neoznámenie takéhoto skutku môže prísť až trojročný trest. Iná situácia je, ak sa kňaz o zločine dozvie počas spovede, naň sa ohlásenie nevzťahuje. Zabezpečuje to Trestný zákon a rovnako to vníma aj cirkevné právo. „Spovedné tajomstvo musia zachovávať osoby oprávnené spovedať. Cirkev vyhlasuje, že každý kňaz, ktorý spovedá, je pod prísnymi trestami viazaný zachovať absolútne tajomstvá, z ktorých sa mu kajúcnici vyznali,“ objasnil Strémy.

Kramara nepopiera, že škandály sexuálneho zneužívania sa týkajú aj Slovenska. „Je zrejmé, a hovoríme to otvorene, že tento problém existuje aj v slovenskej cirkvi: aj u nás sa vedú súdne procesy s kňazmi a na veľkosť krajiny to nie je zanedbateľný počet. Ak si vezmete, že väčšina týchto procesov vedených u nás je reálne za obdobie posledných 10 – 15 rokov a vynásobíte si to počtom rokov a obyvateľov v krajinách, kde sa robili podrobné štúdie (USA, Nemecko), zistíte, že v podstate nie sme výnimkou: ten problém je globálny a týka sa všetkých miestnych cirkví – na naše veľké zahanbenie,“ priznáva Kramara.

Podľa jeho slov cirkev postupuje pri zneužívaní podľa pravidiel nulovej tolerancie. „Zaviedol sa nový etický kódex pre všetkých zamestnancov, sprísnil sa výber kandidátov do seminára, absolvovujú psychologické testy, atď. Ak sa preukáže zneužitie, kňazi nadobro končia. Nemajú nijakú možnosť návratu, ani keby sa na tisíc percent polepšili. Jeden taký skutok ich diskvalifikuje navždy. Musí prebehnúť dokazovanie, niekedy to istý čas trvá, ale Vatikán súdi veľmi prísne,“ dodal hovorca.

Kauzy, ktoré sa dostali aj pred civilné súdy, boli podľa neho zväčša medializované. Aktuálne sú však známe len dva takéto prípady. Odsudzujúci rozsudok si vypočul len kňaz Pavol Kobida z farnosti v Nevidzanoch v okrese Zlaté Moravce. V roku 2015 ho súd v Nitre odsúdil na trojročnú podmienku za zneužívanie 11-ročnej školáčky. Farárovi tiež udelil trojročný zákaz činností, pri ktorých by prichádzal do kontaktu s deťmi a nariadil podstúpiť sexuologickú liečbu. Kobida už dnes kňazom nie je, sám požiadal o odchod z kňazstva, čím sa vyhol cirkevnému súdu. Ďalší prípad zatiaľ nie je uzavretý. Týka sa bývalého kňaza – obvinila ho dnes už dospelá žena, ktorú mal údajne zneužívať a znásilniť ako školáčku. O niekoľko rokov neskôr porodila dieťa, ktoré má byť kňazovým synom. Obžalovaný vinu popiera, no k otcovstvu sa priznal. Najčerstvejšie podozrenie padlo na košického gréckokatolíckeho biskupa Milana Chautura. Obvinila ho žena, ktorú mal zneužívať, keď mala 6 rokov. Vecou sa síce zaoberala polícia, no trestné oznámenie, ktoré táto žena v auguste podala, vyšetrovateľka prešovskej krajskej polície odmietla. V súčasnosti má prípad na stole okresná prokuratúra v Humennom. Chautur obvinenia odmieta.

Koľkými prípadmi zneužívania príslušníkmi kléru sa polícia zaoberala a v koľkých z nich sa vyšetrovanie skončilo podaním obžaloby, nie je známe. Hovorca policajného prezídia Michal Slivka priblížil, že osobitnú štatistiku nevedú a tieto otázky sú v kompetencii krajských policajných riaditeľstiev podľa toho, kde ku konkrétnemu skutku došlo. KBS na našu otázku, v ktorých diecézach evidovali takéto škandály, neodpovedala.

Na hrozbu sexuálneho zneužívania klerikmi nedávno upozornil aj mladý kňaz Michal Lajcha, ktorý pôsobil vo farnosti Kľak, od minulého týždňa je suspendovaný. Farár napísal odbornú knihu, v ktorej poukazuje na to, že sexuálne aféry cirkvi môžu byť následkom povinného celibátu rímskokatolíckych kňazov. „Pedofília je hroznou daňou za absolutizáciu celibátneho stavu v klére. Vylúčenie otcov rodín a manželov z radov kňazstva prinieslo rímskokatolíckej cirkvi mnoho, mnoho bolestí, okrem iného v podobe odpornej pedofílie,“ povedal Lajcha v prvej polovici septembra v rozhovore pre Pravdu.