Pedagóg Siklienka bol v kauze údajnej korupcie právoplatne oslobodený

Odvolanie na najvyšší súd v tomto prípade podal prokurátor, ktorému sa nepáčilo, že prvostupňový súd odmietol vykonať ním navrhnuté dôkazy, konkrétne odposluchy vyhotovené orgánmi činnými v trestnom konaní. Podľa odvolacieho súdu by však ani prehratie odposluchov dôkaznú situáciu nezmenilo. Nepodarilo sa totiž dokázať, že dary v nízkej hodnote, ktoré podľa obžaloby Siklienka dostal od Herkovej za to, že „dohliadne“ na jej syna, by viedli k zneužitiu jeho postavenia v škole. Najvyšší súd preto nevidel dôvod vracať prípad späť na Špecializovaný trestný súd, ako to žiadal prokurátor.

Sudca na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici vo februári oslobodil spod obžaloby bývalého dekana Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene 65-ročného profesora Mikuláša Siklienku a 45-ročnú Zlaticu Herkovú z Novej Bane. Prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry sa nepodarilo preukázať, že dekan spáchal prečin nepriamej korupcie a žena prečin podplácania. Konanie oboch súviselo s tým, aby syn Zlatice aj bez splnenia kritérií urobil skúšku, ktorá bola pre neho existenčná. Podľa súdu konanie oboch obžalovaných nebolo trestným činom. Úplatkom mal byť tlačidlový mobilný telefón a možnosť využívať chatu Herkovej vo Valčianskej doline. Dekan na súde povedal, že Zlatica Herková je nevesta bývalého riaditeľa žarnovickej Preglejky, kde on po skončení školy pracoval. Zlatica ho požiadala, aby na syna Patrika počas štúdia dohliadol. Bola po rozvode na syna sama a služobne dosť často v zahraničí. Dekanovi dala starý tlačidlový mobil, pretože ovládanie moderného smartfónu mu nešlo a chcela mať aktuálne informácie o synovi. O chatu sa nemal kto starať a aj ju vykradli. Povedala, že mu ju ponúkla, pretože dosť často cestoval do Žiliny a bol tam viackrát. Ako vďaku jej nechal v chate alkohol, bonboniéru a narúbal aj drevo.

Ak by nesplnil kritériá, skúšku by vraj nespravil

Svedok docent Marek P. povedal, že dekan ho slušne požiadal, aby synovi Zlatice pomohol aj s individuálnym doučovaním. Išlo o prípravu na skúšku manažérske účtovníctvo a jej vykonanie bolo pre študenta Patrika existenčnou záležitosťou v poslednom ročníku inžinierskeho štúdia. Docent nevedel, že Patrika bude aj skúšať, pretože rozhodnutím rektora sa zmenil spôsob skúšania a vyučujúci sa obyčajne až v deň skúšky dozvedeli, koho budú skúšať. Docent vyhlásil, že u neho by študent bez splnenia stanovených kritérií skúšku nebol dostal. Patrik získal titul inžiniera v máji 2014.

Na pojednávaní sa mali prehrávať vybrané zvukové nahrávky, ktoré získala polícia odpočúvaním rozhovorov medzi obžalovanými a ďalšími osobami pri vyšetrovaní prípadu. Sudca však tento dôkaz odmietol, pretože chýbala správa o tom, kto a kedy zvukové záznamy urobil. Sudca poukázal na to, že žalobca mal dosť času na to, aby požadovanú správu dodal už v prípravnom konaní, ale aj na prvom pojednávaní v tejto veci, aby sa s ňou mohla oboznámiť aj obhajoba.