Tlak verejnosti na nezávislé vyšetrovanie vraždy novinára mal význam, tvrdí Remišová

Vrah vykonávateľ už zrejme putuje za mreže, ale omnoho dôležitejšie je, aby sme všetci spoznali vraha objednávateľa. V reakcii na informáciu, že policajti zadržali osoby podozrivé v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej to na sociálnej sieti uviedol líder OĽaNO Igor Matovič.

Podstatné je podľa neho odhaliť toho, „kto rozhodol, že mladému chalanovi za jeho prácu spolu so snúbenicou treba navždy zavrieť ústa“.

Je dôležité, aby boli páchatelia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej spravodlivo potrestaní, ešte dôležitejšie ale je, aby bol potrestaný aj objednávateľ. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová vo svojom statuse na sociálnej sieti po tom, čo polícia zadržala ľudí podozrivých z vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Ak sa páchateľov podarí odsúdiť, treba sa poďakovať celému vyšetrovaciemu tímu. Vidno, že tlak verejnosti na nezávislé a intenzívne vyšetrovanie mal veľký význam. Je dôležité, aby boli páchatelia spravodlivo potrestaní. Ešte dôležitejšie ale je, aby bol potrestaný aj objednávateľ,“ napísala.

Zatknutie podozrivých je podľa Sulíka len začiatok

Zatknutie podozrivých z vraždy je podľa predsedu liberálov Richarda Sulíka (SaS) len začiatok, uviedol to vo štvrtok počas tlačovej konferencie. Zároveň verí, že v radoch polície sa nájdu aj slušní ľudia, ktorým na vyšetrení tejto vraždy záleží.

„Slováci nemajú inú možnosť, ako veriť, že v závažnej veci si nikto nedovolí hrať politické hry. Trest si musí odpykať objednávateľ vraždy i ľudia s krvou na rukách bez ohľadu na názor vlády, ľudí médií či opozície,“ povedal Sulík.

Krajniak: V objasnení prípadu vraždy sa urobil prvý veľký krok

Policajti a prokurátori, ktorí robia na prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, nie sú ešte na konci, no urobili prvý veľký krok k objasneniu ohavného činu. V súvislosti so zásahom NAKA v Kolárove to uviedol podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak.

Zároveň to dokumentuje podľa neho aj to, že ak majú ľudia, ktorí si chcú robiť svoju prácu rozviazané ruky, prídu aj výsledky. Podstatné preto v súčasnosti nie je podľa neho teoretizovať o zmene zákona o Policajnom zbore či o menovaní a odvolávaní policajného prezidenta. „Podstatné je dostať do funkcií charakterných ľudí, ktorí si chcú a vedia robiť svoju prácu. Tak, ako si ju robia policajti a prokurátori z tímu na vyšetrovanie Kuciakovej vraždy,“ zdôraznil Krajniak.

Pochod Za slušné Slovensko bude

Iniciatíva Za slušné Slovensko zvolala na piatok ďalší pochod ulicami hlavného mesta. Zrušiť ho nemá v pláne. „Veríme, že dnešný ranný zásah polície bude skutočne viesť k dolapeniu páchateľa vraždy Jána a Martiny. Musíme však stále pripomínať, že aj podľa vyšetrovateľov išlo o vraždu na objednávku, preto je pre verejnosť úplne kľúčové poznať meno objednávateľa vraždy. Ján a Martina boli zavraždení kvôli tomu, že Ján písal o prepojení mafie a vládnych politikov. Stále sa musíme pýtať, kto túto vraždu objednal? Prečo musel byť Ján umlčaný? Náš spoločný tlak je potrebný až do momentu odsúdenia vraha a hlavne objednávateľa tejto vraždy,“ uviedli organizátori na Facebooku.