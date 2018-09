Pre piatkový štrajk môžu byť ohrozené dva lety Ryanairu z Bratislavy

TASR

Pre piatkový štrajk môžu byť ohrozené dva lety Ryanairu z Bratislavy. A to do belgického Bruselu a do Eindhovenu v Holandsku. Autor: Reuters , CHRISTIAN HARTMANN

Pre piatkový (28.9.) štrajk palubného personálu spoločnosti Ryanair môžu byť z bratislavského Letiska Milana R. Štefánika ohrozené dva lety. A to do belgického Bruselu a do Eindhovenu v Holandsku.