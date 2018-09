Súd s Kiskom sa odkladá. Zvíťazí spravodlivosť?

Ide o civilný súd, v ktorom ide o určenie vlastníka pozemkov, nie o vrátanie pozemkov, ako na jednom z pojednávaní upozornil sudca okresného súdu. Na Francovi je teda dôkazné bremeno, že vlastníkom je on, nie Kiska. Kiska pozemok vrátiť Francovi odmieta. Franc preukázal, že v roku 1998 bol vlastníkom on. Kiska má zase list vlastníctva, podľa ktorého lukratívny 1,2-hektárový pozemok získal v roku 1999 on. Na doterajších pojednávaniach sa objavili viaceré indície, ktoré nasvedčujú, že Franc mohol prísť v roku 1999 o pozemok podvodom. Ako sa k tomu postaví sudca, je otázne.

Prevod pozemkov z roku 1999 vyšetrujú aj orgány činné v trestnom konaní, a to ako podvod. Informácie z priebehu vyšetrovania však verejnosť vôbec nepozná. Kiska na súde povedal, že parcelu mu ponúkol istý Michal Šuliga, a predtým priznal, že vedel, že za prevodmi je aj firma Agras. Agras v danom čase spravoval bývalé štátne majetky a Šuliga bol v regióne známy mnohými prevodmi pozemkov. Šuliga na súde ako svedok Kisku oslovoval „Andrej“. Šuliga sa pozná s bývalým mafiánskym bosom Ondrejom Žembom, ktorý má v lokalite tiež pozemok.

Na súde sa zatiaľ ukázalo, že všetci, čo sa podieľali na získaní Francovho pozemku, sa navzájom poznali. Agras v roku 1999 parcelu vydržal zjavne protiprávne, keďže na vydržanie treba niekoľko rokov, a ešte v roku 1998 pozemok vlastnil Franc. Pár dní po vydržaní parcelu prepísali na údajného bieleho koňa a následne o šesť dní nato na Kisku. Kiska vedel o Agrase, pozná sa so Šuligom aj s údajným bielym koňom. Kiska pozemok oficiálne získal v prepočte len za 1¤800 eur, aj keď jeho cena sa odhaduje približne na milión eur.

Kiska tvrdí, že predtým Franca „nikdy nevidel, ani o ňom nepočul“. Faktom však je, že ich matky spolu vyrastali a Kiskovi príbuzní chodili k Francovi ako k svojmu zubárovi. Franc sa o tom, že nie je vlastník pozemku vo Veľkom Slavkove, dozvedel až v roku 2015. Pozemok roky prenajíma družstvu a aj po roku 1999, keď ho kupoval Kiska, bola na pozemku niekoľko rokov tabuľa, že vlastníkom je Franc. Aj na základe toho Francova strana zvažuje prípadné ďalšie súdne pojednávanie, v ktorom by sa dožadovala vydržania pozemku, keďže sa oň stále stará Franc. Do úvahy pripadá aj žaloba na štát za prípadné chybné kroky katastra či žaloba na notárov.

Dôvodom, prečo sa termín aktuálneho pojednávania posúva, je, že do piatka nebolo možné zabezpečiť potrebnú techniku na premietanie dokumentov, ktoré chce ukázať Francova právna zástupkyňa Mária Kozáková. Podľa našich informácií jednou zo zmien v petite má byť nová správa od inšpekcie z úradu geodézie, týkajúca sa parciel, ku ktorým sa hlási prezident. Kozáková predtým informovala, že sa v archívoch dostala ku kópii kúpnej zmluvy, podľa ktorej pozemky nadobúdal Kiska. Táto zmluva však podľa nej nemala všetky potrebné náležitosti, čo naznačuje, že mohla byť neplatná.

Odročenie pojednávania potvrdil aj Okresný súd v Poprade. „V uvedenom spore rozhodol dnes (štvrtok) sudca o zrušení nariadeného termínu verejného pojednávania a nariadil nový termín na 26. októbra o desiatej hodine. Súd dospel k záveru, že na základe podania žalobcu, doručeného súdu krátko pred termínom pojednávania, je potrebné o tomto podaní, ktoré je návrhom, rozhodnúť a tento zároveň doručiť druhej strane sporu s poskytnutím primeranej lehoty na vyjadrenie sa k nemu,“ povedala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová.