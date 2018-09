Európski žurnalisti pozorne sledujú vyšetrovanie vraždy Kuciaka

Uvádzajú to obe inštitúcie v stanoviskách, ktoré poskytli agentúre SITA. V nich sa okrem iného uvádza, že je zarážajúce, že medzi zadržanými osobami sú aj bývalí príslušníci bezpečnostných zložiek štátu. Podľa stanovísk je potrebné do budúcnosti zamedziť takýmto osobám vôbec pôsobiť v Policajnom zbore či Ozbrojených silách SR. Investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zavraždil neznámy páchateľ 21. februára tohto roka v ich rodinnom dome v obci Veľká Mača.

Dôležitou otázkou je podľa Asociácie európskych novinárov nielen to, kto je objednávateľom tejto úkladnej vraždy, ale aj to, ako je možné eliminovať prenikanie organizovaného zločinu do štruktúr orgánov činných v trestnom konaní, štátnej správy a súdnictva. Asociácia očakáva, že slovenská polícia zverejní v krátkom čase výsledky samotného vyšetrovania.

SAN verí v usvedčenie vrahov

Slovenská asociácia novinárov (SAN) víta zadržanie podozrivých osôb a zároveň dúfa, že tieto postupy pomôžu usvedčiť vraha či vrahov. „Slovenská asociácia novinárov privítala pozitívnu informáciu o posune vyšetrovania v prípade vraždy Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. SAN dúfa, že v prípade usvedčenia vraha a eventuálneho objednávateľa vraždy dôjde aj k posunu v otázke ochrany novinára v implementácii do tlačového zákona. Aj keď dôvody vraždy mohli byť akékoľvek, myslíme si, že práve poukázanie novinára Kuciaka na konkrétne prípady naštartovali novinársku obec v otázke ochrany v dnešnej dobe mimoriadne rizikovej profesie. Novinár je akýmsi tribúnom občanov, a preto by mal mať aj primeranú ochranu zrozumiteľne ukotvenú v zákone a s jasným pomenovaním. Ak v prípade vraždy pomohli technické prostriedky, potom ide aj o výstrahu pre tých, ktorí by si trúfali vykonať podobné trestné činy. SAN verí v úspešnosť postupu vyšetrovateľov a tímu odborníkov slovenskej polície a jej zahraničným partnerom,“ uvádza slovenská asociácia.

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili v obci Veľká Mača ešte 21. februára tohto roka. V súvislosti s týmto prípadom sa udiali viaceré personálne zmeny vo vláde SR a do ulíc vyšli desaťtisíce protestujúcich občanov. Kuciak pracoval ako investigatívny redaktor pre portál Aktuality.sk.