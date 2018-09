Zdravotnícke pomôcky zakúpené cez zľavový klub môžu ohroziť zdravie

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v rámci dohľadu nad trhom so zdravotníckymi pomôckami varuje pred inzerovanými výrobkami, ktoré vyzerajú ako zdravotnícke pomôcky. Ide napríklad o načúvací prístroj, roztok do ucha na obnovenie sluchu, dekompresno–magnetický pás na chrbticu či biomagnetické vložky do topánok.