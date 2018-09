Kurilovská: Dalo sa predpokladať, že neobvinia všetkých ôsmich

Trojici obvinených mužov hrozí doživotný trest. Prepustenie ďalších piatich nebolo prekvapujúce a dalo sa predpokladať, myslí si rektorka Akadémie Policajného zboru a expertka na trestné právo Lucia Kurilovská. Podľa jej slov mohlo byť zadržanie väčšieho počtu ľudí vecou taktiky. Vysvetlila tiež, že zatiaľ sa nedá predpovedať, či obvinené osoby poputujú do väzby. "Ale na základe toho všetkého, čo vieme, všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že dôvod väzby by tam mal byť," zdôraznila Kurilovská.

Polícia obvinila z úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej tri osoby. Čo bude nasledovať ďalej?

Tieto osoby môžu byť zadržané, teda obmedzené na osobnej slobode, 48 hodín. Do tejto lehoty musí ísť sudcovi pre prípravné konanie návrh na vzatie do väzby. 48 hodín sa počíta od úplne prvého obmedzenia osobnej slobody, keď osobe napríklad nasadia putá a ona sa už nemôže voľne pohybovať. Presne od tejto minúty sa to ráta. Sudca pre prípravné konanie má potom svoju samostatnú lehotu.

Keďže ide o obzvlášť závažný zločin, je to 72 hodín. Počas tejto lehoty je sudcovi daná celá zložka – spis so zatiaľ získaným dôkazovým materiálom, s uznesením o vznesení obvinenia aj s návrhom na vzatie do väzby. Sudca si musí spis preštudovať v zmysle toho, či sú splnené dôvody väzby, a, samozrejme, či aj samotné obvinenie bolo dôvodné. To znamená, či bol dostatočne odôvodnený záver vzniesť obvinenie voči tej, tej a tej osobe. No a potom budú obvinené osoby postavené pred sudcu pre prípravné konanie, ktorý bude o väzbe rozhodovať.

Obvinení sú z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Je vôbec možné, že by ich sudca do väzby nevzal?

Máme nestranné a nezávislé súdy. Nedá sa predpokladať, ako sudca všetko zváži a ako rozhodne. Je veľký predpoklad, že rozhodne o väzbe. Ale naozaj, je to veľmi ťažké takto predpovedať dopredu. No minimálne je tam jeden dôvod väzby, ktorý hovorí, že im hrozí vysoký trest. Takže ak by aj nebol žiadny iný dôvod, návrh sa môže opierať o tento jeden. Zatiaľ nevieme, aký dôvod väzby navrhnú, či útekovú, alebo kolúznu väzbu. No keďže je viacero obvinených, pravdepodobne bude navrhnutá aj kolúzna väzba, aby nedošlo k žiadnemu ovplyvňovaniu. Sudca vidí spis, on sa rozhodne, musí zvážiť všetky okolnosti. Ale na základe toho všetkého, čo vieme, všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že dôvod väzby by tam mal byť. Aby žiadnym spôsobom nemohlo byť zmarené ďalšie trestné konanie.

Hrozí obvineným doživotie?

Áno.

Z ôsmich zadržaných piatich prepustili na slobodu. Dalo sa očakávať, že obvinení nebudú všetci?

Áno. Pretože pri zadržiavaní sú aj rôzne taktiky, môžu tam byť podozrivé osoby, z výsluchov môžu vyplynúť ďalšie skutočnosti. Takže áno, dalo sa to predpokladať, že nebude obvinených všetkých osem osôb.