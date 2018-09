Kiska chce byť premiérom

Prezident Andrej Kiska má zrejme o svojom ďalšom pôsobení v politike jasno. Rozhodne chce byť vo vláde a získať výkonnú moc. Povedal to vo štvrtok v Chicagu na svojej pracovnej ceste po Spojených štátoch. O politických plánoch Kiska naposledy verejne rečnil v júli na hudobnom festivale. Vtedy naznačoval, že by chcel vládnuť. Akým spôsobom to chce dosiahnuť, zatiaľ nespresnil, nie je jasné, či založí vlastnú stranu, alebo sa k nejakej pridá. Sociológ Pavel Haulík si myslí, že sú to len reči a v skutočnosti bude len akousi návnadou pre voličov nejakého politického subjektu.

Kiska za veľkou mlákou povedal, že nebude znova kandidovať za prezidenta napriek tomu, že je podľa prieskumov najpopulárnejší politik v krajine. „Chcem však ostať v politike aktívny a získať výkonnú moc, dostať sa hlbšie do parlamentnej politiky a mať právo vybrať dobrého ministra,“ reagoval na otázku z publika na Booth School of Business v Chicagu. Zverejnil to na svojej webovej stránke časopis Forbes, ktorý bol súčasťou prezidentovej delegácie. V USA bol Kiska tri dni, dva na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, kde vystúpil aj s prejavom, a jeden deň v Chicagu.

Sociológ Pavel Haulík pochybuje o Kiskových ambíciách o prevzatí moci. „Toto sú stále len také jeho reči, pokiaľ by to mala byť pravda, to, čo hovorí, mohol sa už stokrát jednoznačne a zrozumiteľne vyjadriť a mohol to povedať doma,“ povedal Haulík s tým, že sú to pre neho také kuloárové reči.

Prezident podľa neho ani nebude chcieť byť vo veľkej politike, pretože to nezodpovedá jeho naturelu. „Či bude asistovať pri nejakom projekte, ktorý možno aj vznikne, to je otvorené, ale naplniť tie želania, o ktorých hovoril, myslím si, že to nie je myslené celkom reálne,“ poznamenal sociológ. Kiska by podľa neho mohol byť len akousi návnadou pre voličov pre iný politický subjekt.

O politických plánoch Kiska naposledy verejne rečnil v júli na hudobnom festivale. Naznačoval, že by chcel vládnuť. Hovoril o zmenách v našej spoločnosti či o vytiahnutí z morálnej krízy. "Nesmierne potrebujeme, keďže sme parlamentná demokracia, prevziať moc. Potrebujeme dostať na ministerstvo vnútra, na políciu, na spravodlivosť, školstvo a tak ďalej čestných a schopných ľudí,“ vyhlasoval vtedy prezident. Viac nechcel konkretizovať, iba priblížil, že vedie veľa rozhovorov s politickými stranami, s ktorými vie zdieľať hodnoty, a rozpráva sa aj s mnohými ľuďmi, o ktorých si myslí, že by sa do politiky mohli a mali zapojiť.

Prezident by mal byť nadstranícky

Politický analytik Ján Baránek pripomína, že Kiska by mal svoje plány povedať na rovinu, ale problém je v tom, že by mal byť ako prezident nadstranícky. „Len čo sa prihlási k nejakej politickej strane alebo ohlási nejakú politickú stranu, pretože inak sa do parlamentnej politiky nedá ísť, bude čeliť útokom, že prestáva byť nadstranícky, preto to asi odkladá,“ nazdáva sa Baránek. O tomto mal Kiska podľa neho uvažovať, keď kandidoval za prezidenta. „Sám seba postavil do schizofrenickej pozície, aj by chcel, aj nemôže. On sa nás snaží presvedčiť, že asi sa to predsa len takto nejako dá. No nedá sa to takto robiť,“ zhodnotil analytik.

Vyhlásenia Kisku o prevzatí moci môžu podľa neho naznačovať buď zmenu k prezidentskému systému, alebo jeho premiérske ambície. „Nepobadal som však od neho, že by uvažoval o posilnení právomoci prezidenta. Ak vypúšťa takéto informácie, tak logicky to vyznieva, že hovorí o sebe ako o budúcom premiérovi,“ doplnil Baránek.

Kiska minulý rok povedal, že neplánuje zakladať žiadnu politickú stranu a nebude kandidovať ani do Národnej rady. Až neskôr pripustil, že by sa to mohlo zmeniť. Komentoval to vtedy tak, že iba hlupák nemení svoje názory. Svoje rozhodnutie chce oznámiť po tohtoročných komunálnych voľbách, ktoré budú v novembri.